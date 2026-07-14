España le ganó este martes a Francia en la primera semifinal del Mundial 2026 y jugará la ansiada final el 19 de julio en Nueva York. Los ibéricos doblegaron sin problemas a los galos y sueñan con levantar la Copa por segunda vez en su historia.
Mundial 2026: los goles de España contra Francia para clasificar a su segunda final
El equipo de Luis de la Fuente se impuso con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. En la final se enfrentarán al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra.
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España le ganó a Francia y es el primer finalista del Mundial 2026
Los españoles fueron completamente superiores a los subcampeones en Qatar 2022. Fiel a su juego, los de Luis de la Fuente le quitaron la pelota a los de Didier Deschamps y no los dejaron progresar en los contra ataques.
La jugada del primer gol de España
El conjunto español comenzó en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo. Lucas Digne no pudo controlar un centro cruzado de Marc Cucurella, Lamine Yamal logró sorprenderlo dentro del área y llegó antes a la pelota y el francés le cometió falta.
El árbitro salvadoreño, Iván Barton, cobró la pena máxima y Mikel Oyarzabal la transformó en gol. El delantero de la Real Sociedad llegó a los cinco tantos en el torneo.
El segundo gol de España
En el complemento, a los 58' llegó el segundo y definitivo gol del partido. El lateral español Pedro Porro se lanzó al ataque, combinó una buena serie de pases con Dani Olmo, quien lo terminó habilitando, y el lateral del Tottenham definió al palo izquierdo del arquero francés para el 2 a 0.
Con el triunfo, España clasificó a la segunda final de su historia, luego de haber ganado la única que disputó en Sudáfrica 2010, y condenó al elenco francés a jugar el partido por el tercer puesto.
La gran final de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos se disputará el domingo 19 de julio a las 16:00 en el estadio MetLife de Nueva York, con los españoles esperando rival entre Argentina e Inglaterra, que se medirán este miércoles 15 a las 16:00 (ambos en horario argentino).
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