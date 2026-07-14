¿Quién va ganando la batalla por los patrocinios en el Mundial 2026?

Desde el 11 de junio y hasta el 3 de julio la Copa del Mundo registró 47,9 millones de menciones en redes sociales, con más de 29 millones de personas hablando sobre el torneo.

El Mundial es una gran vidriera para las marcas a nivel golbal, pero ser patrocinador oficial del evento ya no garantiza la atención total.

El desarrollo del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México está demostrando que la verdadera competencia va mucho más allá de las canchas, ya que las grandes empresas internacionales libran su propio partido digital en las plataformas sociales para captar la atención de millones de aficionados, logrando que cada publicación y campaña publicitaria se convierta en una oportunidad estratégica para consolidar su presencia en el mercado global.

De hecho, desde que empezó la Copa del Mundo y hasta el 3 de julio , cuando finalizaron los dieciseisavos de final, se registraron 47,9 millones de menciones relacionadas a los partidos en redes sociales, con un alcance de 2.100 millones de personas. Solamente el día inaugural, se registraron 3,2 millones de menciones sobre el partido entre México y Sudáfrica en los canales digitales. Las cifran toman mayor relevancia si se hace una comparación con el Super Bowl 2026 con el histórico show de Bad Bunny en California , donde se llegó a 1,4 millones de menciones .

Onclusive midió el Share of Voice (SOV) -métrica de marketing que mide la visibilidad de las marcas - de las selecciones , deportistas y marcas citadas en redes desde el inicio del campeonato hasta el fin de los dieciséisavos de final, y destaca que los principales ganadores son los patrocinadores oficiales del torneo .

Hisense , proveedor exclusivo de pantallas del VAR , está ganando relevancia gracias a activaciones comerciales durante los partidos del Mundial . Por otro lado, Adidas mantiene su estatus como socio histórico gracias a su bien recibido anuncio titulado Backyard Legends , que protagonizan Timothée Chalamet , Jude Bellingham , Lamine Yamal , Lionel Messi y Bad Bunny , además de la pelota oficial de cada torneo desde México 1970 . Sólo el balón oficial de este campeonato, llamado Adidas Trionda , ha generado más de 1 millón de interacciones en redes sociales. DoorDash , servicio de comida a domicilio, realizó una campaña en redes junto al rapero estadounidense T-Pain haciendo alusión al viral jugador neozelandés Tim Payne ; una colaboración que superó las 250.000 interacciones .

El análisis correspondiente a la primera fase del certamen resalta que el impacto en las redes sociales es ahora el indicador más confiable del éxito de un patrocinio. Las empresas ya no solo buscan presencia en los estadios, sino liderar las tendencias del día.

Los datos recolectados evidencian que los aficionados consumen el torneo de forma multipantalla, mirando los partidos por televisión mientras comentan los detalles en sus dispositivos móviles. Este comportamiento beneficia directamente a los patrocinadores digitales más activos.

Para este Mundial, la venta de patrocinios asciende a u$s1.786 millones, lo que equivale al 20% del total de ingresos. La nueva estructura global de patrocinios busca generar más oportunidades comerciales para que los socios se conecten con el fútbol el mayor escaparate mundial del fútbol de selecciones.

Las principales multinacionales que repiten respecto al ciclo anterior son Adidas, Coca-Cola, Hyundai-Kia, Qatar Airways y Visa. Se han incorporado como nuevos socios globales Aramco, Lenovo y la plataforma de predicciones ADI Predictstreet. Por otro lado, la elección de Norteamérica como sede de 2026 ha impulsado la entrada de importantes marcas estadounidenses que no estuvieron en el Mundial anterior, como Bank of America, American Airlines, Unilever, Lay’s y Verizon. Además, repiten patrocinadores como Mengniu Dairy, Budweiser y McDonald's.

El Mundial de Fútbol es el evento deportivo más importante a nivel global en cuanto a impacto en redes sociales. Por ello, las marcas compiten entre ellas por estar presentes durante el torneo y dar visibilidad a sus productos o servicios. IA

Ser patrocinador oficial no garantiza concentrar la total atención

Si bien el Mundial de 2026 vuelve a convertirse en uno de los grandes escaparates internacionales para las marcas, esta edición deja una conclusión relevante para la industria publicitaria: ser patrocinador oficial ya no garantiza concentrar toda la atención de las audiencias.

EA lidera entre los patrocinadores nacionales gracias a su fuerte vinculación a la Bahía de San Francisco, donde tiene su sede en el área de Redwood City. Su activación en el mundo de los videojuegos con The World’s Game en EA Sports FC 26 y su versión Mobile ha sido muy bien recibida entre los gamers. Todo esto ha conseguido que esté en la cumbre del ránking entre empresas americanas que no promocionan de manera oficial el campeonato, con un 28,6% de SOV. Es decir: sin ser ya socio de la FIFA ni espónsor del evento, destaca en el ranking de marcas mencionadas en redes.

Aunque FIFA ha intentado limitar la visibilidad de los patrocinadores de los estadios que no son partners de la Federación, en redes esa compaña de "clean venues" no fue útil. En concreto, la FIFA obliga a los estadios a cambiar su denominación y cubrir sus emblemas, a menos que se dé la coincidencia de que el naming del estadio sea un patrocinador oficial del torneo. Por esto, marcas como SoFi, MetLife, Levi’s o Gillette no han conseguido estar de manera oficial en el campeonato, aunque en redes sociales se sigue refiriendo a los estadios con su nombre usual. Algunas de estas empresas han realizado campañas de marketing creativas muy comentadas para tapar sus logotipos, como Gillette, que cubrió sus logotipos con espuma para afeitar o Levi’s, que colocó un trozo de tela bajo la cual se intuía con claridad la marca de vaqueros.

Nike no es espónsor del Mundial, pero siempre rankea alto gracias a sus estrategias de publicidad muy celebradas en las redes. Prueba de ello es que registra el 12,46% de SOV entre las marcas de emboscada, es decir aquellas que no son sponsor pero sí han sido muy citadas. En cada edición, la marca del Swoosh ha vuelto a lanzar un corto audiovisual que siempre da que hablar. Para 2026 presentó Rip the Script, donde aparecen figuras como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, LeBron James o Travis Scott, entre otros.

De hecho, CR7 y Nike están en lo más alto del ránking con un 12,7% de SOV en la categoría de espónsors de jugadores, gracias al ya mencionado anuncio y el amplio despliegue del Universe of Nike Football. En segundo lugar, aparece Lamine Yamal junto a McDonald’s, que llega al 10,1% y ha conseguido muy buen impacto en redes por su vídeo con Ronaldinho. Cerrando el podio está la histórica relación de colaboración entre Lionel Messi y Adidas, que alcanzan el 7,9%.

Por su parte, Pepsi y Gatorade siguieron una estrategia similar, construyendo sus campañas alrededor de las emociones y los rituales asociados a este deporte. Otras marcas, como Levi’s, Gillette, Beats y Hellmann’s, aprovecharon acontecimientos y situaciones surgidas durante la competición para desarrollar contenidos de actualidad mediante técnicas de marketing reactivo y newsjacking.

Como se puede apreciar en esta edición 2026, el Mundial también ofrece oportunidades para compañías que no habían adquirido derechos oficiales. Varias de ellas lograron participar en la conversación mediante estrategias centradas en la cultura futbolística y en el comportamiento de los aficionados.