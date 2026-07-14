España le ganó a Francia y es el primer finalista del Mundial 2026

El equipo de Luis de La Fuente pasó por arriba al de Didier Deschamps y va en busca de su segunda estrella. La Roja aguarda por Argentina o Inglaterra en la instancia final.

El festejo de España, que el domingo jugará la final del Mundial 2026, en busca de su segunda estrella.

España le ganó 2 a 0 a Francia por las semifinales del Mundial 2026 , en el AT&T Stadium de Dallas y se transformó en el primer país en asegurarse el lugar en la final. Desde lo individual, Mikel Oyarzabal y Pedro Porro brillaron, pero también lo hicieron colectivamente para poder conseguir el pase e ir en busca del trofeo más prestigioso del fútbol.

El equipo español se aseguró su lugar en la final de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, New York. El miércoles a las 16 horas jugará su próximo rival, que saldrá entre Argentina o Inglaterra. Por otro lado, Francia jugará el partido por el tercer puesto el sábado a las 18 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

En los primeros minutos España se hizo de la pelota y tuvo una ocasión clara gracias a un tiro libre provocado por Dani Olmo , que anticipó a Adrien Rabiot y lo consiguió en el borde del área. Después de las quejas, el propio jugador que recibió la falta lo malogró.

Luego de insistir durante varios minutos, Marc Cucurella tiró un centro desde la izquierda, Lucas Digne controló mal, Lamine Yamal logró llegar antes que él y el francés le hizo falta dentro del área. Rápidamente el árbitro salvadoreño, Iván Barton, cobró la pena máxima y Mikel Oyarzabal se encargó de ejecutarla. Con un buen zurdazo al palo izquierdo de Mike Maignan, el delantero de la Real Sociedad puso el 1 a 0.

Luego de la pausa de hidratación, los franceses tuvieron una baja dura en la zaga central: William Saliba tuvo que salir por lesión e ingresó Maxence Lacroix en su lugar. Luego de esta situación y del gol recibido, "Les Bleus" no se pudo recuperar y "La Roja" los pasó por encima.

A los 38 minutos, luego de una mala salida de Maignan desde el arco, Olmo y Yamal se juntaron, hicieron una gran jugada colectiva y el extremo le dio un buen pase a Fabián Ruíz para que remate, pero Lacroix le bloqueó el disparo para que no extiendan la ventaja.

El segundo tiempo coronó a España

Ya en el complemento, Francia empezó teniendo más la posesión del balón, pero sin generar situaciones de peligro en el área rival. España aprovechó eso y utilizaron los desmarques de Oyarzabal para ampliar la ventaja, aunque sus tiros se fueron desviados por encima del travesaño.

Al minuto 58 llegó la desazón francesa. Pedro Porro se lanzó al ataque, combinó una buena serie de pases con Dani Olmo, quien lo terminó habilitando, y el lateral del Tottenham definió al palo izquierdo del arquero francés para el 2 a 0.

Pedro Porro, el autor del segundo gol de España. @anpic4k

A los 67 minutos, Francia comenzó a recuperar la memoria. Kylian Mbappé se hizo cargo de la pelota, le pegó desde afuera del área y el remate rozó el palo derecho de Unai Simón, gracias a un desvió en la pierna de Aymeric Laporte.

Francia continuó insistiendo, pero finalmente España ratificó su solidez defensiva durante todos los minutos posteriores. En conclusión, con este resultado La Roja se aseguró su lugar en la final del Mundial y espera por Argentina o Inglaterra, que juegan el miércoles a las 16 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.