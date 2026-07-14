El organismo también anunció que la cantante Jennifer Hudson será la encargada de interpretar una versión especial del himno nacional de EEUU.

FIFA confirmó a los artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026 con Tom Cruise y Robbie Williams.

La FIFA confirmó este martes los detalles de la ceremonia de clausura del Mundial 2026 , que se celebrará el domingo 19 de julio a las 14.30 (hora de Argentina) en el Estadio de Nueva Jersey y reunirá a figuras del entretenimiento antes de la gran final del torneo.

El espectáculo contará con la presencia de figuras como Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, el streamer IShowSpeed y Robbie Williams , junto a otros invitados especiales que se anunciarán en los próximos días.

Además, la reconocida cantante Jennifer Hudson , ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, será la encargada de interpretar una versión especial del himno nacional de EEUU en la previa del partido decisivo.

La ceremonia, producida en colaboración con la empresa Balich Wonder Studio , que ya colaboró con la FIFA en ediciones anteriores, informó que buscará reflejar la diversidad de la 23° edición , la primera con 48 selecciones y tres países anfitriones: Canadá, México y EEUU.

El organismo también anunció que la cantante Jennifer Hudson será la encargada de interpretar una versión especial del himno nacional de EEUU.

Según explicó Heimo Schirgi , director de Operaciones del Mundial 2026, el evento combinará música, cultura y fútbol para dar paso al partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

La FIFA recomendó a los hinchas llegar temprano al estadio, que abrirá sus puertas cinco horas antes de la final.

Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS encabezarán el show de medio tiempo en la final

La FIFA ya había anunciado oficialmente la lista de artistas para el show de entretiempo de la final. El evento deportivo contará con la presencia de Shakira, Madonna, Justin Bieber, Coldplay y el grupo de K-pop BTS.

Bajo el lema "El escenario más grande del mundo, un propósito aún mayor", la organización busca representar una unión cultural masiva con la participación de artistas de alcance generacional. A los artistas de renombre se les sumará el cantante nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus, el reconocido coro integrado por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria de Staten Island.

Aunque los detalles específicos de la lista de canciones se mantienen aún en privado, se espera que el show sea una fusión de los clásicos de la reina del pop, el ritmo latino de la colombiana y las coreografías electrizantes de los ídolos de Corea del Sur.