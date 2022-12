Mundial de Qatar 2022 Día 19 EN VIVO: Habló Scaloni y prueban a De Paul para el partido ante Países Bajos

Live Blog Post

El divertido stream del Kun Agüero junto a Messi, el "Papu", Paredes y De Paul

Leo Messi participó esta tarde del stream del Kun Agüero en Twitch y tuvieron una divertida charla. A lo largo de la transmisión se sumaron otros jugadores de la "Scaloneta" como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y el "Papu" Gómez quien fue burlado por su nuevo corte de pelo.

"¿Quién iba a decir que yo iba a estar acá? Vos me hacés hacer cada cosa", dijo Messi al comienzo de la charla ya que no suele mostrarse mucho en los medios y menos en espacios tan distendidos como Twitch pero decidió hacerlo con su amigo con quien siempre compartió habitación y por sus problemas de salud no pudo ser parte de la convocatoria del Mundial Qatar 2022.

En medio de la charla muy informal y entre amigos, el capitán argentino cargó al Kun y le dijo entre risas: "Te vi el otro día en la tribuna y estás grandote... ¿Estás haciendo fierros o algo?".