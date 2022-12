El divertido stream del Kun Agüero junto a Messi, el "Papu", Paredes y De Paul

"¿Quién iba a decir que yo iba a estar acá? Vos me hacés hacer cada cosa", dijo Messi al comienzo de la charla ya que no suele mostrarse mucho en los medios y menos en espacios tan distendidos como Twitch pero decidió hacerlo con su amigo con quien siempre compartió habitación y por sus problemas de salud no pudo ser parte de la convocatoria del Mundial Qatar 2022.