"No le faltamos el respeto a nadie", se defendió Tite por bailar con sus jugadores

"Fue por Richarlison. Me dijo que bailara y le dije que si marcaba él algún gol lo haría. Cuando consiguió marcar sabíamos que habría gente malvada que nos iba a decir que era irrespetuoso o algo así", inicó el entrenador en la conferencia de prensa posterior al encuentro frente a los surcoreanos.

Embed Tite na dancinha do Pombo por outro ângulo pic.twitter.com/RFZq82zt59 — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) December 5, 2022

"Y no es verdad. No queríamos ser irrespetuosos. Por eso hemos intentado esconderlo, pero sabemos que hay cámaras en todos lados. No queríamos ser irrespetuosos ni con el rival ni con Paulo Bento", agregó a su explicación Tite.

No obstante, aprovechó para agradecerle a aquellos hinchas que apoyan a la selección sin importar las críticas: "Tenemos un sentimiento de gratitud a todos los que han venido aquí a apoyarnos".

"Estamos muy expuestos en el campo, pero ver el apoyo de los fans es muy bonito. También nos apoyan no solo cuando marcamos goles, también en momentos difíciles, como con la lesión de Neymar. Estamos muy agradecidos", concluyó.