Franco Colapinto hizo un balance de su carrera en Italia y anticipó las sensaciones para la próxima fecha en España + Agregar ámbito en









El piloto argentino finalizó en los puntos en el último Gran Premio disputado en Monza, aunque cuando se bajó del auto para conversar con la prensa lo hizo entre lágrimas por no haber “aprovechado la oportunidad” de sumar más. En esta última ocasión, analizó su ritmo más detalladamente y se mostró contento por volver a Madrid.

Franco Colapinto pudo sacarle lo positivo a su Gran Premio en Monza, Italia, y destacó que ven con buenos ojos la próxima carrera en Madrid, España.

Este lunes, Franco Colapinto habló sobre el balance positivo que sacaron de su Gran Premio en Monza, Italia, y las expectativas que tiene para la próxima fecha en el "Madring" de España. Aunque en realidad, luego de la carrera se mostró decepcionado pece a su rendimiento: largó séptimo, avanzó hasta el tercer lugar y en una maniobra desafortunada salió de la pista y bajó a la decimosexta posición. Tras varias vueltas, pudo remontar la situación y terminó noveno sumando dos puntos para el campeonato.

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Ya con la cabeza fría, el argentino comenzó: “Después de un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de carreras en Monza, creo que como equipo podemos estar orgullosos. El ritmo que mostramos fue fuerte en cada sesión y, aunque estoy frustrado con mi carrera, ejecutamos una fuerte recuperación para terminar en los puntos”.

La frustración de Colapinto después de la carrera. Después de la carrera, Colapinto fue al sector de prensa entre lágrimas y aseguró que estaba disconforme por haber dejado pasar “una gran oportunidad”. Ante esto, Alpine utilizó sus redes sociales para apoyarlo y le recalcó que fue un gran fin de semana, utilizando como justificación que logró el mejor resultado de largada en su corta carrera en la máxima categoría, debido a que comenzó en el séptimo lugar.

Colapinto sobre el nuevo circuito de la Fórmula 1: el Madring de España Además de la ansiedad por correr dos semanas seguidas, también estará el condimento especial de que se encontrarán con un nuevo escenario para el calendario: la flamante pista “Madring”, justamente ubicada en Madrid, España.

En diálogo con la parte de comunicación de Alpine, Colapinto anticipó el arribo del nuevo circuito: "Ahora, vamos a Madrid por primera vez, lo cual es increíblemente emocionante. El circuito parece bastante único, y requerirá mucho aprendizaje rápido para ponerse al día. Algunas de las curvas son realmente muy diferentes, el peralte en la curva 12 será divertido de conducir en la realidad, y está claro que encontrar el ritmo será clave para un fin de semana exitoso”, aseguró.

Colapinto, positivo luego del Gran Premio de Monza. Además, el pilarense vivió durante muchos años en esa zona y comentó la calidez que le genera volver ahí: “Solía vivir en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien, y tengo grandes recuerdos de mi tiempo aquí. Será muy especial para mí correr en esta pista y, debo decir, la Fórmula 1 ha hecho un muy buen trabajo preparando el evento”. Por último, Colapinto se refirió a las mejoras que le pusieron a su auto en Monza y los frutos que rindió rápidamente gracias a su fugaz adaptación: “Demostramos la última vez que nuestro paquete mejorado tiene un buen ritmo, y aún tenemos más que aprender sobre él, así que nuestro objetivo en Madrid es explotar esto y una vez más terminar en los puntos”, concluyó el piloto de la escudería francesa.