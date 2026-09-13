Un colectivero murió tras chocar contra una casa en Temperley + Agregar ámbito en









El chofer de la línea 527 perdió el control de la unidad y terminó impactando contra una vivienda. Según testigos, circulaba a gran velocidad y el hecho provocó importantes destrozos en el inmueble.

Accidente en Temperley: un colectivero chocó contra una casa y murió. Captura TN

Un colectivero de la línea 527 murió después de perder el control de la unidad y terminar contra una vivienda en Temperley. El vehículo quedó incrustado en el frente de la propiedad y el conductor, que viajaba sin pasajeros, falleció como consecuencia del impacto. El hecho ocurrió durante la noche del sábado en la intersección de Caaguazú y Dinamarca, en Lomas de Zamora.

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De acuerdo con el relato de vecinos de la zona, el colectivo circulaba a alta velocidad antes de despistarse. Tras el impacto, la parte delantera de la unidad quedó dentro de la casa y provocó importantes daños. La Policía Bonaerense intervino en el lugar para determinar cómo ocurrió el accidente.

La casa que sufrió el accidente por dentro. Captura TN Testimonios de los vecinos tras el choque en Temperley Uno de los vecinos de la casa contó que tuvo suerte porque, al momento del impacto, estaba trabajando en otra habitación. “Acá duermo. Por suerte estaba trabajando”, dijo mientras mostraba los daños que sufrió la vivienda.

Una mujer que vive en una propiedad lindera también contó cómo vivió el momento. Según explicó, estaba festejando el cumpleaños de su hija cuando escuchó un fuerte estruendo. “Después de cortar la torta sentimos la explosión. Ahí vi a mi marido tirado con los escombros encima. No sabíamos qué había pasado. Estábamos atrapados. Nos salvamos de milagro”, relató.

La mujer señaló que su marido logró abrir la reja para poder salir y que luego intentó asistir al conductor del colectivo. Sin embargo, al acercarse comprobó que ya había fallecido. “Estaba sin vida”, afirmó.

La investigación quedó a cargo de las autoridades, que buscan establecer las circunstancias que provocaron la pérdida de control de la unidad.

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