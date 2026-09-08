La FIA apercibió a Franco Colapinto tras el GP de Italia: la maniobra que le valió la amonestación

La federación publicó un documento donde detalla el alcance de la sanción al piloto argentino. A pesar de un error, el pilarense cerró una gran carrera y volvió a sumar puntos para Alpine.

Franco Colapinto confirmó que Alpine está apto para volver a la zona de puntos en esta segunda mitad de año de la Fórmula 1.

La carrera de la Fórmula 1 en Monza dejó mucho que hablar. Entre los ecos de la gran carrera se encuentra la decisión de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) de aplicar una advertencia formal al piloto argentino Franco Colapinto , por una situación que ocurrió minutos antes de la largada.

Colapinto redondeó un buen fin de semana en Italia, a pesar de haber tenido un error que casi le cuesta la carrera. Tras una gran clasificación el día sábado, el pilarense largó 7° el domingo y en los primeros giros logró hasta ubicarse en el 4°. Sin embargo, un despiste - que logró controlar de manera magistral - lo hizo caer hasta el puesto 16 desde donde remontó para cerrar la jornada en la 9° posición, luego de una gran sesión de manejo que dejó la sensación de que podría haberse logrado un resultado mucho mejor.

En este escenario, el piloto de Alpine fue investigado por las autoridades de la FIA por un error operativo durante los procedimientos previos a la formación de los monoplaza en la grilla de salida, a minutos de que inicie la carrera.

La primera reprimenda por parte de la FIA para el argentino en la temporada 2026 llegó luego de una maniobra realizada al salir de la zona de boxes. El argentino hizo un ensayo de partida, pero durante la salida su monoplaza pisó y cruzó la línea blanca que delimita el carril de evacuación del pit lane.

La maniobra fue considerada una infracción al Artículo 12.2.1.i del Código Deportivo Internacional , además de incumplir las Notas de Competencia establecidas por el Director de Carrera, según el documento oficial publicado por la FIA.

Los comisarios deportivos analizaron las imágenes de televisión y la telemetría del auto y resolvieron aplicar un apercibimiento conductivo al piloto bonaerense. La sanción no implica un recargo de tiempo ni una pérdida de posiciones en la grilla. Por ese motivo, Colapinto conservará el séptimo lugar de partida que había conseguido en la clasificación del sábado.

Sin embargo, la acumulación de este tipo de amonestaciones puede derivar en una sanción mayor. En caso de llegar a cinco reprimendas, el argentino podría recibir una penalización de 10 lugares en la largada.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras el Gran Premio de Italia

Colapinto ya tiene su próximo desafío en la Fórmula 1. Después de un intenso fin de semana en Monza, donde terminó noveno con Alpine y sumó dos puntos, el piloto argentino volverá a correr el próximo fin de semana en una carrera especial: el Gran Premio de España, que se disputará por primera vez en Madrid.

La próxima fecha del campeonato será entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre y tendrá como principal novedad el estreno del Madring, el nuevo circuito urbano de la capital española.

Colapinto llegará a esta competencia con el objetivo de volver a sumar puntos y continuar con la recuperación que comenzó en Italia. En Monza, por primera vez, contó con las mejoras en su monoplaza, algo que se notó durante el desarrollo del fin de semana.

El Gran Premio de Italia terminó con sensaciones encontradas para el argentino. Colapinto protagonizó una gran remontada para finalizar noveno, pero también quedó frustrado por el despiste que le hizo perder una oportunidad de pelear por los primeros puestos.

Archivo. Colapinto y la frustración tras perder una gran oportunidad el pasado domingo. ESPN

“Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso”, expresó Colapinto entre lágrimas después de la competencia, en diálogo con ESPN.

El piloto de Alpine reconoció que el error cometido en Monza le impidió completar una carrera que podía haber sido una de las mejores de su temporada: “Una gran carrera y un grave error. Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”, resumió el argentino después de la carrera.