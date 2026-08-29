Puede valer más de u$s50.000: el futbolista argentino que encontró una difícil carta de colección + Agregar ámbito en









Más allá de su rendimiento en la cancha, el hijo del Cholo demostró una suerte inusual al conseguir un valioso objeto de colección.

Simeone logró conseguir una de las piezas de colección más valiosas de la actualidad. Instagram de Giuliano Simeone

Giuliano Simeone tiene una vida bastante movida fuera del fútbol. El delantero del Atlético de Madrid es fanático de las cartas Pokémon y hace poco participó de un stream donde abrió varios sobres antiguos, esos que hoy pueden costar miles de dólares incluso antes de saber qué hay adentro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En uno de ellos apareció una carta especialmente difícil de conseguir y cuyo valor puede dispararse según su estado de conservación. El hijo del Cholo fue quien abrió el sobre y la reacción en vivo dejó claro que no se trataba de una pieza cualquiera.

El futbolista dejó ver una de sus grandes pasiones lejos de la pelota. Instagram de Giuliano Simeone La carta que le tocó a Giuliano Simeone en stream Simeone estuvo el 16 de abril en una transmisión en vivo de Darizard, un creador de contenido dedicado a las cartas Pokémon. Durante el vivo abrieron sobres del Base Set, la primera colección del juego y una de las más buscadas por los coleccionistas.

La sorpresa llegó cuando Giuliano abrió uno y encontró un Charizard. No era una carta cualquiera: las copias de esa colección tienen varias décadas y conseguir una recién salida de un sobre, sin el desgaste habitual del paso del tiempo, es cada vez más difícil.

El precio cambia mucho según el idioma, la edición y el estado de conservación. Una copia en castellano, impecable y con una calificación alta, puede rondar los u$s49.000, mientras las versiones más raras alcanzaron cifras muchísimo mayor. En 2022, un Charizard de primera edición en inglés y con la máxima puntuación se vendió por u$s420.000.

Eso no significa que Giuliano se haya llevado semejante premio a casa. Él fue quien abrió el sobre durante el stream, pero la carta pertenecería a Darizard, dueño del material utilizado durante la transmisión. La mano mágica de Giuliano Simeone pic.twitter.com/kBt9e2bEP1 — Darizard9 (@darizard9) April 16, 2025 El negocio de Simeone fuera del fútbol Las cartas Pokémon no son lo único que ocupa al delantero fuera de la cancha. Simeone también puso dinero en el mercado inmobiliario y compró un edificio completo en Madrid por una cifra cercana a los u$s2,3 millones. La propiedad tiene alrededor de 400 metros cuadrados y está ubicada en Tetuán, un distrito próximo a la Castellana. Se trata de una zona de Madrid que en los últimos años empezó a recibir más inversiones y mantiene una fuerte demanda de alquiler. La intención es destinar el edificio justamente a ese negocio. El inmueble fue adquirido para alquilar sus unidades y sumar ingresos por fuera de su carrera deportiva, en una operación bastante distinta a su hobby con las cartas o su rendimiento dentro del campo de juego.

Temas Fútbol