Lionel Messi tiene nuevo DT: Kily González es el nuevo técnico de Inter Miami + Agregar ámbito en









El entrenador argentino de 52 años reemplazará a Ángel Guillermo Hoyos y tendrá su primera experiencia al frente de un equipo fuera del país.

Kily González asumirá como entrenador de Inter Miami.

El Kily González llegó a un acuerdo con Inter Miami y será el nuevo entrenador del primer equipo, en una operación confirmada este jueves. El técnico de 52 años reemplazará a Ángel Guillermo Hoyos y tendrá su primera experiencia al frente de un club fuera de la Argentina, dirigiendo ni más ni menos que a Lionel Messi.

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El entrenador llegará a Florida después de haber dirigido a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense. El Canalla fue el punto de partida de su carrera como técnico principal, mientras que el Calamar fue su último equipo en el fútbol argentino. En esos tres ciclos consiguió el 43,62% de los puntos en Rosario Central, 43,16% en Unión y 28,58% en Platense.

Su paso por Unión de Santa Fe quedó marcado por la permanencia en Primera División y la posterior clasificación a la Copa Sudamericana, objetivos que consiguió luego de una definición límite. En sus distintos equipos, además, el entrenador se caracterizó por brindar oportunidades a futbolistas surgidos de las divisiones juveniles.

El desafío del Kily González en Inter Miami La llegada del argentino se produce en un momento complicado para Inter Miami, que acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competencias. A pesar de la racha negativa, Las Garzas marchan segundas en la Conferencia Este con 39 puntos, por detrás de Nashville, líder de la zona.

Kily González llega en un momento complicado para Inter Miami, que acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competencias. El equipo también sufrió una eliminación temprana en la Leagues Cup y atraviesa una situación compleja en la pelea por clasificarse a la próxima Concachampions. Ese contexto llevó a la dirigencia a buscar un cambio en el banco de suplentes.

Ángel Guillermo Hoyos había asumido como entrenador interino en abril, tras la salida de Javier Mascherano. El 2 de junio, Inter Miami había anunciado su continuidad, pero los malos resultados modificaron los planes. Ahora, Hoyos regresaría a su función como director deportivo y Kily González tomaría el mando del plantel. Uno de los principales referentes del nuevo ciclo será Lionel Messi. El entrenador mantiene con el capitán argentino un vínculo de respeto y un origen futbolístico compartido en Rosario. De hecho, fue uno de los primeros en abrazarlo en el barrio privado Kentucky tras su regreso a la ciudad luego del Mundial de Qatar 2022. Con su contratación, Inter Miami continuará con la sucesión de entrenadores argentinos que comenzó con Gerardo Martino, siguió con Mascherano y continuó con Hoyos. El Kily buscará ahora potenciar la estructura ofensiva del equipo junto a Messi. La presentación del Kily está prevista para el viernes 28 de agosto, un día antes del próximo partido del conjunto de Florida. Inter Miami recibirá a Montreal el sábado 29 de agosto a las 20.30 y luego será local ante Atlanta United el 5 de septiembre. Inter Miami CF reaches agreement with Cristian “Kily” González as new head coach.



https://t.co/sVo3Bl8zAM pic.twitter.com/aX5xqNOyXB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2026 El contrato previsto para González sería por un año. El objetivo será recuperar el nivel del equipo y buscar la defensa del título de la MLS conseguido la temporada pasada. Desde la llegada de Messi, la franquicia también conquistó una Leagues Cup y un Supporter’s Shield, logro que le permitió disputar el Mundial de Clubes 2025.