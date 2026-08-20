El astro argentino Lionel Messi pudo marcar su primer gol desde el fallecimiento de su padre, Jorge, en el encuentro que disputaron Inter Miami y Philadelphia Union por la vigésima fecha de la Major League Soccer, la máxima categoría del fútbol estadounidense.
Lionel Messi convirtió su primer gol tras el fallecimiento de su padre
El capitán de la Selección Argentina marcó un golazo en el empate del Inter Miami, por la MLS, y vivió un momento emotivo tras el deceso de su papá.
-
Djokovic comparó el tenis con el fútbol y eligió a Messi como el mejor deportista del mundo
-
La FIFA publicó la Ref Cam de la final entre Argentina y España: qué se dijeron Messi y el árbitro
El tanto llegó a los 25 minutos de la primera parte y significó el 2-1 parcial, en un encuentro en el que su equipo había comenzado en desventaja.
Este es el tercer partido que disputa desde el deceso de su padre Jorge, quien falleció el 8 de agosto de este año, luego de una larga lucha contra una enfermedad, en su Rosario natal.
Lionel Messi tuvo la oportunidad de levantar los dedos índices hacia el cielo y dedicarle un gol de esta forma por primera vez a su padre; tradicionalmente eran para su abuela, al convertir con un zurdazo al segundo palo ante Philadelphia Union.
En su tercer encuentro desde el fallecimiento de Jorge Messi, el segundo que juega como titular, el “10” recibió un pase del carrilero Ian Fray sobre el costado derecho del área, se hamacó hacia la izquierda y sacudió la red con un zurdazo con efecto al segundo poste.
Con la entereza que demostró desde su regreso a la ciudad de Miami, luego de haber pasado algunos días en Rosario para ser parte del velatorio y el entierro, el campeón del Mundo en Qatar 2022 no se dejó llevar por la emoción ante un gol especial por el contexto.
Luego de recibir los abrazos de la mayoría de sus compañeros, el atacante empezó a discutir cuestiones tácticas con el volante Ian Fray, entre otros futbolistas, para luego regresar rápidamente a su mitad de la cancha.
Con su gol, el conjunto de camiseta rosa que dirige el entrenador Ángel Guillermo Hoyos se mantiene en el segundo puesto de la conferencia Este de la MLS, con 41 puntos, a tres del líder Nashville, ante quien perdieron por 4-1 en la jornada pasada.
- Temas
- Lionel Messi
- Inter Miami