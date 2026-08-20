Lionel Messi convirtió su primer gol tras el fallecimiento de su padre + Agregar ámbito en









El capitán de la Selección Argentina marcó un golazo en el empate del Inter Miami, por la MLS, y vivió un momento emotivo tras el deceso de su papá.

Lionel Messi convirtió su primer gol tras el fallecimiento de su padre

El astro argentino Lionel Messi pudo marcar su primer gol desde el fallecimiento de su padre, Jorge, en el encuentro que disputaron Inter Miami y Philadelphia Union por la vigésima fecha de la Major League Soccer, la máxima categoría del fútbol estadounidense.

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El tanto llegó a los 25 minutos de la primera parte y significó el 2-1 parcial, en un encuentro en el que su equipo había comenzado en desventaja.

¡CON DEDICATORIA HASTA EL CIELO!



Primer gol de Messi desde el fallecimiento de su padre



Cortesía: MLS en Apple pic.twitter.com/JKPLM9jVeS — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 20, 2026 Este es el tercer partido que disputa desde el deceso de su padre Jorge, quien falleció el 8 de agosto de este año, luego de una larga lucha contra una enfermedad, en su Rosario natal.

Lionel Messi tuvo la oportunidad de levantar los dedos índices hacia el cielo y dedicarle un gol de esta forma por primera vez a su padre; tradicionalmente eran para su abuela, al convertir con un zurdazo al segundo palo ante Philadelphia Union.

En su tercer encuentro desde el fallecimiento de Jorge Messi, el segundo que juega como titular, el “10” recibió un pase del carrilero Ian Fray sobre el costado derecho del área, se hamacó hacia la izquierda y sacudió la red con un zurdazo con efecto al segundo poste.

Con la entereza que demostró desde su regreso a la ciudad de Miami, luego de haber pasado algunos días en Rosario para ser parte del velatorio y el entierro, el campeón del Mundo en Qatar 2022 no se dejó llevar por la emoción ante un gol especial por el contexto. Luego de recibir los abrazos de la mayoría de sus compañeros, el atacante empezó a discutir cuestiones tácticas con el volante Ian Fray, entre otros futbolistas, para luego regresar rápidamente a su mitad de la cancha. Con su gol, el conjunto de camiseta rosa que dirige el entrenador Ángel Guillermo Hoyos se mantiene en el segundo puesto de la conferencia Este de la MLS, con 41 puntos, a tres del líder Nashville, ante quien perdieron por 4-1 en la jornada pasada.