"Las pasamos por arriba": el eufórico festejo de Las Leonas tras ganar el Mundial

Julieta Jankunas, Agostina Alonso y Eugenia Trinchinetti reflejaron entre lágrimas, cánticos y abrazos la alegría del seleccionado argentino luego de vencer a Países Bajos y alcanzar su tercera estrella.

Las Leonas desataron su alegría en el Wagener Hockey Stadium luego de vencer por shoot-out a Países Bajos y conquistar el tercer Mundial de su historia . Entre lágrimas, abrazos y cánticos, varias integrantes del seleccionado argentino expresaron su emoción por una consagración inolvidable.

Una de las más conmovidas fue Julieta Jankunas , autora del gol que clasificó a Argentina a la final. “Somos campeonas del mundo y no lo puedo creer”, expresó la delantera entre lágrimas ante las cámaras de ESPN, mientras intentaba asimilar lo conseguido.

“No lo puedo creer. Es un sueño estar acá, ser campeonas y encima en este escenario. No sé qué decir”, agregó Jankunas. Además, destacó la reacción del equipo después de comenzar en desventaja: “El gol de ellas llegó en un momento duro porque estábamos muy bien, pero el equipo jamás fue para abajo. En los penales dijimos: ‘Es nuestro’ ”.

La capitana Agostina Alonso también tomó la palabra durante los festejos y vinculó la conquista con la goleada por 4-0 sufrida ante las neerlandesas en diciembre, en Santiago del Estero.

“Se me viene a la cabeza el 0-4 de diciembre. Fue un proceso que termina hoy con el título del mundo”, señaló Alonso en diálogo con ESPN . “Nos llevamos el premio mayor, es el esfuerzo de todas. Fue un partido durísimo para nosotras y así terminó esto”, completó.

Por su parte, Eugenia Trinchinetti resumió la actuación argentina con una sentencia contundente: “Esta fue la mejor final que jugamos hasta el momento. Las pasamos por arriba”.

Argentina había igualado 1-1 durante el tiempo reglamentario gracias al gol de María José Granatto y luego se impuso 3-1 en la definición por shoot-out. El penal decisivo fue convertido por Sofía Cairó, que selló el tercer título mundial de Las Leonas después de las consagraciones de 2002 y 2010.

Las Leonas se consagraron campeonas del mundo. FIH

La final contra Países Bajos

El encuentro comenzó con mucha paridad y ninguno de los dos equipos consiguió generar situaciones claras durante los primeros minutos. A los 13 minutos, la China Consentino evitó la apertura del marcador para Países Bajos al salir a cortar un ataque peligroso de las locales.

En el segundo cuarto, Argentina tomó mayor protagonismo y buscó avanzar mediante la posesión de la bocha. El partido se volvió más friccionado en la mitad de la cancha y las ocasiones frente a los arcos siguieron siendo escasas.

El tercer cuarto tuvo un comienzo mucho más intenso. Países Bajos dispuso de un córner corto en los primeros minutos, pero Consentino volvió a aparecer con una gran intervención para mantener con vida a Las Leonas. La respuesta argentina llegó apenas un minuto después, cuando consiguió su primer córner corto, aunque una mala recepción impidió aprovechar la oportunidad.

¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO!



Sofía Cairó marcó el penal con el que Argentina derrotó a Países Bajos en la final y se queda con su tercera estrella.



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A los cinco minutos apareció otra chance para Argentina desde el córner corto. Gorzelany tuvo el empate, pero la arquera Veenedaal respondió con una gran tapada, en la situación más clara de Las Leonas hasta ese momento. Argentina continuó buscando. A los 10 minutos, Miranda realizó una gran jugada individual, desbordó y envió un centro que finalmente no encontró a ninguna jugadora para empujarlo.

Sobre el cierre del tercer cuarto, Las Leonas dispusieron de otros dos córner cortos, aunque no pudieron ejecutarlos de buena manera y no lograron generar peligro sobre el arco neerlandés.

La igualdad finalmente llegó a los 9 minutos del último cuarto. Majo Granatto encontró un rebote dentro del área después del córner corto ejecutado por Gorzelany y consiguió marcar el 1-1 para Las Leonas.

Cómo quedó el historial entre Argentina y Países Bajos en finales de Mundiales de hockey

La Selección argentina tiene un extenso historial frente a Países Bajos, que es la gran potencia en el hockey a nivel mundial, e incluso se enfrentaron en varias ocasiones en finales de la Copa del Mundo.

El primer enfrentamiento en una final del mundo entre Países Bajos y Argentina se dio justamente en la primera edición de esta competición, que se llevó a cabo en 1974. En aquella ocasión, las neerlandesas se impusieron con un apretado 1-0. Las Leonas tuvieron revancha recién 28 años después, en la final del Mundial de 2002 que se disputó en la ciudad australiana de Perth.

En aquel encuentro, Argentina pudo conquistar su primer título en un Mundial de hockey al quedarse con la victoria recién en los penales, donde se impuso por 4-3 luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Ocho años después, en Rosario 2010, Las Leonas consiguieron su segundo título en un Mundial femenino de hockey al ganarle 3-1 a Países Bajos, en un partido donde habían comenzado 2-0 en ventaja y pudieron liquidarlo en un sufrido final.

La última vez que la Argentina se enfrentó con Países Bajos en un Mundial fue justamente en la última edición, en 2022, cuando el combinado del país europeo no tuvo problemas para conseguir un cómodo 3-1 y así obtener su novena estrella.

Finalmente, con el triunfo de este sábado, el seleccionado argentino de hockey femenino volvió a vencer a las neerlandesas y levantaron el tercer campeonato del mundo para el país.