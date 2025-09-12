Racing recibe a San Lorenzo esta noche por el Torneo Clausura: horario, TV y formaciones







La "Academia" recibirá esta noche al "Ciclón" por la octava fecha del Torneo Clausura, donde intentará romper la racha de derrotas seguidas en su estadio.

Racing recibirá este viernes a San Lorenzo por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de terminar con la racha negativa que arrastra como local.

Racing llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que perdió los cuatro partidos que disputó como local en lo que va del Torneo Clausura (1-0 frente a Barracas Central y Estudiantes de La Plata, 2-1 ante Tigre y 3-2 con Unión de Santa Fe).

Además, los dirigidos por Gustavo Costas cayeron en sus últimas tres presentaciones, por el Torneo Clausura, por lo que marchan decimocuartos en la Zona A con solo cuatro puntos e incluso se complicaron muchísimo en la tabla anual, que es de vital importancia para la clasificación a las copas internacionales del año que viene.

Pero no todas son malas para Racing, ya que sigue con vida tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Argentina, competiciones en las que alcanzó los cuartos de final.

Este será el último partido de la “Academia” antes de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde el martes 16 visitará al Vélez de Guillermo Barros Schelotto.

San Lorenzo, por su parte, tuvo un buen comienzo de campaña en este Torneo Clausura, donde marcha cuarto en la Zona B con 12 puntos. En la última fecha, el “Ciclón” empató sin goles en un clásico ante Huracán en el que jugó gran parte del partido con un jugador más. Los dirigidos por Damián Ayude, que este semestre solo disputan el Torneo Clausura, están bien posicionados en la tabla anual y sueñan con la clasificación a la próxima Copa Libertadores. A qué hora juegan Racing vs San Lorenzo Horario: 19. Por dónde ver Racing vs San Lorenzo TV: ESPN Premium Formaciones Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas. San Lorenzo: Facundo Altamirano; FabricioGabriel López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Andrés Vombergar. DT: Damián Ayude. Estadio: Presidente Perón Árbitro: Ariel Penel VAR: Silvio Trucco