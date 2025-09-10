Conflicto en puerta: Racing pidió jugar en la fecha FIFA contra River por la Copa Argentina







De cara al esperado clásico copero, la dirigencia de Racing le solicitó a la AFA disputar el partido ante River en la fecha FIFA de octubre. El problema allí es que el "Millonario" tendría 6 bajas de peso por convocatorias.

Finalmente, Racing decidió hacer oficial su intención e hizo el pedido de jugar su eliminatoria de cuartos de final de la Copa Argentina frente a River el 8 de octubre.

Por el momento no hay un acuerdo de cuándo disputar este partido entre dirigencias: la de River pide disputar el partido una semana antes, el 2 de octubre. Quien terminará definiendo será la AFA.

La organización y River ven con buenos ojos jugarlo el miércoles 1° de octubre o el jueves 2, pero en Racing no quieren porque el fin de semana previo se juega el clásico de Avellaneda frente a Independiente.

El problema es que en la fecha FIFA entre el 7 y el 15 de octubre, donde quiere jugar Racing, los equipos tendrán que ceder a sus jugadores a las selecciones. Para destacar, River tuvo seis convocados a sus selecciones en este ventana de septiembre y no quiere saber nada con esa fecha.

Por ello, el conflicto no es fácil de resolver, ya que tanto Racing como River tienen sus razones.

El encuentro entre Racing y River será el último de cuartos de final de esta edición de la Copa Argentina. El ganador se enfrentará contra Independiente Rivadavia de Mendoza, que ya venció a Tigre por 3-1.