Tomás Etcheverry logró un triunfazo para Argentina en la Copa Davis ante Países Bajos

Tomás Etcheverry jugó en un gran nivel para superar 6-4 y 6-4 a Jesper De Jong y poner a la Argentina en ventaja en la serie ante Países Bajos.

Argentina puso primera en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis. Esta mañana, Tomás Etcheverry venció a Jesper De Jong por 6-4 y 6-4 para darle el primer punto al equipo argentino en la serie.

Etcheverry abrió la serie para el combinado albiceleste ante De Jong. Ahora es el turno de Francisco Cerúndolo, quien se medirá contra Botic Van De Zandschulp para cerrar la jornada del viernes.

El seleccionado nacional, con Javier Frana a la cabeza, está compuesto por Francisco Cerúndolo (21°), Francisco Comesaña (61°) y Tomás Etcheverry (64°) en singles, mientras que para los dobles, cuenta con uno de los recientes campeones del US Open en esa especialidad, Horacio Zeballos (5°), quien estará acompañado por Andrés Molteni (19°).