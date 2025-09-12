SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
12 de septiembre 2025 - 15:54

Copa Davis: Francisco Cerúndolo ganó y puso 2-0 a Argentina ante Países Bajos

El equipo argentino de Copa Davis tuvo una jornada perfecta donde ganó sus dos partidos y quedó muy cerca de clasificar al Final 8 de la Copa Davis.

Copa Davis: Francisco Cerúndolo ganó y puso 2-0 a Argentina ante Países Bajos

Copa Davis: Francisco Cerúndolo ganó y puso 2-0 a Argentina ante Países Bajos

Francisco Cerúndolo tuvo una actuación impecable y derrotó está tarde a Botic Van de Zandschulp, principal singlista de Países Bajos, por 7-6 (4) y 6-1. Con su triunfo, Argentina quedó arriba 2-0 en la serie y está a un paso de ingresar al Final 8 de la Copa Davis.

Informate más

Para el sábado queda la chance de cerrar la historia copera con Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Sem Verbeek. Y en caso de ser necesario, a continuación jugarían los últimos singles.

La Fase Final de la Copa Davis será en Bologna, Italia, del 18 al 23 de noviembre.

El seleccionado nacional, con Javier Frana a la cabeza, está compuesto por Cerúndolo, Francisco Comesaña (61°) y Etcheverry en singles, mientras que para los dobles, cuenta con uno de los recientes campeones del US Open en esa especialidad, Zeballos (5°), quien estará acompañado por Molteni (19°).

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias