Jornada de movilizaciones tras los vetos Javier de Milei: paro nacional en las universidades y el Garrahan

El Presidente vetó las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Ante la decisión, los trabajadores del hospital y los docentes universitarios llevan adelante nuevas medidas de fuerza.

El Garrahan y las universidades se unen en una jornada de reclamos contra el Gobierno.

Los nuevos vetos del presidente Javier Milei inauguraron un nuevo capítulo de conflicto entre el Gobierno, el hospital Garrahan y las universidades. En este escenario, los trabajadores de la institución médica llevan adelante una nueva huelga que afectarán la atención desde este viernes a las 7 de la mañana hasta el domingo a las 19. Por su parte, docentes y no docentes de las diferentes casas de estudio del país realizan un paro nacional durante toda la jornada.

La ley de emergencia en pediatría contemplaba la recomposición salarial de los profesionales de los hospitales pediátricos y la actualización de las partidas presupuestarias para estos centros. Por su parte, la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso a mitad de agosto establecía una recomposición para las partidas presupuestarias de las universidades públicas.

El Garrahan y los docentes universitarios volvieron a unir reclamos contra el Gobierno en una jornada de reclamos que comenzó temprano este viernes. La huelga de los médicos centro de salud pediátrico más importante del país desde el viernes a las 7 de la mañana hasta el domingo a las 19 . Además, también realizarán una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, cuya convocatoria está pautada para las 15:30.

A esta medida de fuerza se sumaron también docentes de las distintas universidades públicas del país que protagonizan un paro nacional tras la decisión de Milei de vetar la ley de financiamiento universitario. La convocatoria fue realizada por la Asociación Gremial Docente de la UBA, que finalmente también se adhirieron a la marcha convocada por el Garrahan.

Ante el veto de Milei PARO NACIONAL de 24 hs el viernes 12 de septiembre. Hacia la MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA en defensa de la Universidad Pública Nacional. pic.twitter.com/ZpjpTqcIsu

Por el lado del centro de salud, los gremios impulsores de la medida - que incluyen a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y a la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos (APyT) - advirtieron que esto surge como una respuesta al impacto del veto sobre los trabajadores y la operación del hospital. En este sentido, detallaron que dentro de la institución médica todavía reina un clima de desamparo ante la constante fuga de personal y la disminución de recursos esenciales, que ponen en riesgo la atención pediátrica de alta complejidad.

El secretario general de ATE Garrahan Alejandro Lipcovich sostuvo que “el veto a la emergencia pediátrica generó una bronca terrible en el Garrahan: vamos al paro desde las 7 de la mañana del viernes hasta las 7 del domingo. No aceptamos legitimidad a un Gobierno completamente desautorizado tras la derrota electoral".

Más allá del paro y la movilización de este jueves, los distintos sindicatos y agrupaciones docentes preparan el terreno para realizar la tercera edición de la Marcha Federal Universitaria. La misma tendrá lugar el 17 o 24 de septiembre, cuando el veto del Presidente sea debatido en el Congreso.

Los vetos de Javier Milei

Milei oficializó el pasado miércoles el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso a mediados de agosto. La norma contemplaba un refuerzo de partidas presupuestarias para las universidades públicas, junto con la creación de fondos destinados a infraestructura, becas y programas estratégicos. En paralelo, el Gobierno también bloqueó la Ley de Emergencia Pediátrica del Garrahan y anticipó que podría hacer lo mismo con la de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN).

aviso_5932589 El Presidente confirmó el veto al financiamiento universitario. Boletín Oficial.

La decisión se formalizó con la firma del jefe de Estado y de todo su Gabinete. Con ello, quedaron sin efecto los puntos que preveían la convocatoria a paritarias docentes y no docentes ajustadas a la inflación, la actualización de los gastos de funcionamiento y un esquema progresivo de financiamiento que elevaba las partidas del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.

En los fundamentos, el Gobierno advirtió que la ley “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto” y que esa situación genera “un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica” con “perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”.

Además, el texto sostiene que una expansión del gasto sin respaldo real obligaría a financiarse vía emisión monetaria “sin un anclaje de sostenibilidad”, lo cual derivaría “en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios”.

Desde Casa Rosada remarcaron que la administración nacional asumió el compromiso de “lograr el equilibrio fiscal, mantenerlo a largo plazo y cuidar los recursos con los que cuenta el Estado Nacional”, a los que definieron como “escasos”. El objetivo, afirmaron, es “restablecer el orden de las cuentas públicas y estabilizar la macroeconomía”.

Por último, el veto aclara que el ámbito adecuado para discutir la asignación de recursos será el debate del Presupuesto 2026, que el presidente Milei presentará el lunes próximo por cadena nacional a las 21 horas. “Es en el marco de la aprobación del Presupuesto Nacional donde se debate de manera integral la forma de afrontar los gastos y erogaciones que demandan las distintas políticas públicas”, remarcaron.