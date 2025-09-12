Los dirigidos por Felipe Contepomi quieren escalar hasta la segunda posición en el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.

Los Pumas visitan a Australia en busca de su segundo triunfo en el Rugby Championship: horario y cómo verlo

Los Pumas visitarán este sábado a Australia en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship , torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur y que atraviesa su última edición.

El encuentro se pondrá en marcha a la una de la madrugada y se disputará en el Aussie Stadium de Sídney , que tiene capacidad para 45 mil espectadores .

Los Pumas , que son dirigidos por una leyenda como Felipe Contepomi , llegan a este encuentro luego de sufrir una ajustada derrota justamente ante Australia en la tercera fecha, donde cayeron 28–24 tras sufrir un try en el último segundo.

Esta caída los hizo caer a la última posición en este Rugby Championship , aunque en caso de recuperarse y volver al triunfo podrían terminar la fecha en la segunda colocación.

En las fechas anteriores, Los Pumas perdieron primero ante Nueva Zelanda , aunque una semana después pudieron tomarse revancha para ganarles por primera vez en su historia como locales.

Los Wallabies de Australia, por su parte, atraviesan uno de los peores momentos de su historia, ya que en el 2023 quedaron eliminados en la fase de grupos del Mundial y en el último Rugby Championship terminaron últimos e incluso sufrieron una aplastante derrota ante Los Pumas por 67–27.

Pese a este flojo momento, los australianos tuvieron un buen inicio en este Rugby Championship, donde consiguieron el mencionado triunfo ante Los Pumas y otro frente a Sudáfrica, los actuales campeones del mundo, aunque estos últimos pudieron derrotarlos una semana después.

El historial entre Los Pumas y los Wallabies en el Rugby Championship marca un claro dominio para los oceánicos, que dominan con 17 triunfos, solo cinco derrotas y dos empates, aunque los argentinos ganaron tres de los últimos cinco enfrentamientos.

Así formarán Los Pumas ante los Wallabies:

1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

A qué hora juegan Los Pumas vs Australia:

El partido se disputará este sábado 13 de septiembre a la 1 de la madrugada (horario argentino).

Cómo ver online Los Pumas vs. Australia:

El partido entre argentinos y australianos, que se disputa este sábado en Sidney, Australia, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+.

Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).