Flavio Briatore puso paños fríos y Franco Colapinto podría ser piloto de Alpine en 2026

El director del equipo abrió la posibilidad de que el piloto argentino continúe en la escudería francesa para el próximo campeonato.

Flavio Briatore cambió de parecer y puede que Franco Colapinto sea uno de los titulares de Alpine para 2026.

La escudería Alpine avanza en la definición de su alineación para la temporada 2026 . Pierre Gasly ya renovó su contrato, pero el segundo asiento sigue en discusión. Franco Colapinto recibió señales positivas de Flavio Briatore, director del equipo, quien evaluó su desempeño reciente y no descartó su continuidad . La decisión final se anunciará antes de finales de octubre, tras analizar los resultados del argentino en las próximas cuatro carreras.

Briatore destacó la importancia de la consistencia en el equipo y no descartó mantener a Colapinto como titular. "El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de esa estabilidad", declaró el italiano en una entrevista con AFP. Esta postura contrasta con sus críticas iniciales al desempeño de Colapinto, quien mostró una mejora notable en las últimas competencias.

Alpine decidió enfocar todos sus recursos en el desarrollo del auto para 2026 , sacrificando el rendimiento en la temporada actual. El equipo introducirá un motor, una caja de cambios y una suspensión trasera suministrados por Mercedes, lo que permitirá concentrarse en el diseño de un chasis más eficiente y en la optimización aerodinámica. Esta estrategia busca eliminar las limitaciones técnicas actuales y mejorar la competitividad del equipo.

El director técnico David Sánchez explicó que esta alianza con Mercedes reduce un problema clave para el equipo. Briatore respaldó la decisión, afirmando: "Si querés ganar, necesitás el mejor equipamiento". Además, Alpine planea desarrollar su propia caja de cambios y suspensión trasera a partir de 2027, utilizando el aprendizaje obtenido con los componentes de Mercedes.

El nuevo simulador en la base de Enstone, que comenzó a operar tras casi tres años de desarrollo, promete mejorar la capacidad del equipo para replicar las condiciones de pista. Pierre Gasly y Franco Colapinto ya trabajan con esta herramienta, que se considera clave para el éxito en 2026.

Alpine deja atrás 2025 para enfocarse en el futuro

Alpine reconoció que su auto actual es el peor de la parrilla y ocupa el último lugar en el Campeonato de Constructores. Briatore admitió que "Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el auto 2025 y de hacer el nuevo coche para 2026. En un momento dado hay que tomar decisiones", explicó.

El equipo francés busca reconstruirse desde sus cimientos, con la esperanza de que los cambios técnicos y la nueva normativa de 2026 marquen un punto de inflexión. Briatore expresó su confianza en que Alpine puede alcanzar el top 6 e incluso pelear por podios: "Podemos hacer podios el año que viene. Tenemos el potencial para estar en el Top 6, e incluso en el Top 4 si todo va bien".

Las declaraciones de Flavio Briatore sobre Colapinto y su futuro en Alpine

Briatore evaluó el desempeño de Colapinto en las últimas carreras y destacó su evolución. "Por el momento, creo que Franco está haciendo un buen trabajo. Colapinto pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos novatos. Ahora en las últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin errores", declaró en una entrevista con Sky Sports.

El director de Alpine también mencionó que la decisión sobre el segundo piloto se tomará en octubre, tras analizar el rendimiento de Colapinto en las próximas competencias. "Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver", añadió. Briatore subrayó que la estabilidad del equipo es fundamental y que mantener a los mismos pilotos contribuye a ese objetivo.