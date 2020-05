River acordó con San Pablo el pago de cuotas por Pratto

En enero pasado River pagó los €4.000.000 restantes, pero le faltó saldar las multas por los atrasos, lo cual generó tensión entre las dos partes.

A pesar de este acuerdo, todavía el club porteñó le debe al paulista la suma de u$s455.000 por el pase del Oso, jugador que aún no sabe si continuará en el millonario por la falta de continuidad como titular.

En 2018, el delantero fue comprado por River €11,5 millones y San Pablo tenía en más €3,5 millones condicionado los objetivos de Pratto en el Millo.

Sobre la situación de Pratto, su representante, Gustavo Goñi, mantuvo un cruce con el presidente de la institución de Núñez, Rodolfo D'Onofrio, de acuerdo a una entrevista concebida al canal de deporte TNTSports.

"Por Lucas hubo interesados en el último mercado, inclusive cuando a él no le tocó jugar mucho, estuvo prácticamente un año sin jugar. Vamos a ver cómo se resuelve todo. Pratto quiere jugar, pero él no le va a hacer daño a River. Él no sería lo que es si se conformara con ser suplente. Yo no quise generar una polémica en cualquier momento, lo que opino es mi opinión...", remarcó el manager.

Asimismo, apuntó: "La situación no le sirve a nadie, porque a Lucas no le gusta no jugar y a River, con las necesidades que tiene, tener a un jugador con el contrato de Lucas, no le va a servir. Rodolfo sabe que tuvimos una oferta que a River le resultó baja y nosotros no dijimos nada".