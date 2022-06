Luis Suárez recibió una fuerte propuesta de la MLS y podría caerse su llegada a River

Ante este panorama, son tres las condiciones que tendían que darse para que el uruguayo firme con River: la primera es que no acepte la oferta de Los Ángeles FC, la segunda es que no aparezca ningún equipo europeo de renombre interesado en estos días que continúa con sus vacaciones en Ibiza, y por último que el "Millonario" avance a los cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿Difícil?, si. ¿Imposible? no.

A esta altura, lo único concreto y que le da alivio a River es que Ajax de Holanda decidió desistir de contratar al delantero y esto genera un competidor menos.

El horizonte si parece más complejo ya que a nivel deportivo debería competir mano a mano con Barcelona, aunque por ahora en la entidad catalana mantienen las gestiones supeditada a lo que suceda con Robert Lewandowski, quien quiere dejar Bayern Múnich y Joan Laporta está en plenas negociaciones para intentar sumarlo en este mercado de pases.