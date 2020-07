¿Se van? El representante de Pratto y Martínez Quarta habló sobre posibles salidas de River

Asimismo, en diálogo con TyC Sports, Goñi añadió: "Lucas está esperando ver cuando pueden juntarse todos y volver a hacer lo que más les gusta que es entrenar todos los días y jugar los fines de semana".

Por otro lado, el empresario también habló acerca del futuro de otro de sus representados, el defensor Lucas Martínez Quarta, la primera opción de la dirigencia de River si pudiese elegir que jugador vender.

"No hay ninguna oferta formal por él", reveló Goñi, a la vez que comentó: "Hay que tener paciencia, esto recién arranca. Ningún club iba a estar pensando en incorporar cuando muchos estaban jugándose cosas importantes".

En ese sentido, Goñi añadió: "Creo que en los próximos días se va a empezar a mover la rueda y ahí vamos a ver dónde estamos parados. Lucas está muy bien en River pero es joven y está en una edad ideal para un pase al exterior".

Por último, el representante indicó: "De los clubes que se hablan, cualquiera es seductor. El Betis es de la Primera de España, como así en Italia, Inglaterra y Francia, pero no quiero dar nombres propios cuando no hay intereses manifiestos sobre la mesa porque perjudicaría cualquier situación y estaría hablando de algo que no es verdad".