Subtes: la Línea D extenderá su horario por el partido entre River y Aldosivi en el Monumental + Seguir en









Será hasta la 1 de la madrugada desde Congreso de Tucumán, la estación más cercana al estadio. La medida busca facilitar la salida de los hinchas y promover el uso del transporte público.

La Línea D tendrá un esquema especial este sábado por el partido de River en el Mâs Monumental. Wikipedia

La Línea D del subte extenderá su horario de funcionamiento este sábado 25 de abril por el partido entre River Plate y Aldosivi, que se disputará en el Estadio Mâs Monumental.

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La medida apunta a facilitar la desconcentración de los hinchas una vez finalizado el encuentro y, al mismo tiempo, incentivar el uso del transporte público para llegar y salir de la zona del estadio.

Una vez concluido el horario habitual del servicio, los trenes seguirán circulando hasta la 1:00 únicamente desde la estación Congreso de Tucumán, la más cercana al Monumental. Desde allí, los usuarios podrán descender en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

Cómo funcionará el servicio especial de la Línea D La extensión horaria forma parte del convenio entre Subterráneos de Buenos Aires y River Plate, que prevé ampliar el servicio durante los partidos de local que se disputen en horario nocturno.

Además, la Línea B también contará con su esquema de horario extendido, como ocurre todos los viernes y sábados, con el objetivo de mejorar la movilidad de vecinos y turistas en un corredor con fuerte actividad cultural.

En ese caso, el último tren desde J.M. de Rosas saldrá a la 1:00, mientras que el último servicio desde Leandro N. Alem partirá a la 1:30. Las estaciones que permanecerán abiertas en la Línea B serán J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem, seleccionadas por su nivel de demanda y su cercanía con zonas de espectáculos.