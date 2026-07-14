"De alto riesgo", el Argentina vs Inglaterra tendrá el operativo de seguridad más grande del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









EEUU califica la semifinal Argentina-Inglaterra como de alto riesgo y extrema las medidas de seguridad antes del partido.

"De alto riesgo": el Argentina vs Inglaterra tendrá el operativo de seguridad más grande del Mundial 2026

A horas del partido más trascendental del Mundial 2026, las autoridades de Estados Unidos catalogaron a la semifinal entre Argentina e Inglaterra como el encuentro de mayor riesgo de toda la competencia.

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Este lunes hubo una reunión de alto nivel en el Centro Internacional de Cooperación Policial, en Leesburg, Virginia. Allí estuvieron representantes de la FIFA, del FBI y de las policías de Atlanta y Miami, donde vive la mayor comunidad de argentinos en Estados Unidos y que tienen previsto un fuerte desplazamiento para ver el partido.

Antes de la llegada de las delegaciones a Atlanta, para el histórico enfrentamiento de este miércoles, los hoteles donde estarán concentrados los jugadores contaban con una fuerte custodia policial.

Teniendo en cuenta los antecedentes y la convocatoria de ambas hinchadas, que llegarán en masa a esta ciudad en las próximas horas, las fuerzas de seguridad llevarán adelante un operativo en las calles y en los alrededores del Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad argentino, hubo recomendaciones a las autoridades norteamericanas para minimizar cualquier incidente en el perímetro del estadio y en las tribunas.

Refuerzo de policías en Atlanta En la reunión celebrada en Virginia se acordó además un refuerzo importante de policías en los alrededores del estadio. La seguridad privada que suele trabajar en las tribunas y en los espacios comunes también será ampliada. Además, se incrementará la seguridad la zona del Fan Fest, donde el martes se proyectará en pantalla gigante el partido entre España y Francia. Habrá, en paralelo, un despliegue de la policía migratoria, conocida como ICE, del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Deparment), pero no para hacer redadas de inmigrantes, sino para control de venta ilegal de entradas y “mercancía falsificada”.