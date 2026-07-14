¿Argentina o Inglaterra? La rotunda respuesta de Anya Taylor-Joy sobre a quién apoyará en la semifinal del Mundial 2026

La protagonista de "Lucky" pasó parte de su infancia en Buenos Aires y luego se mudó a Londres, donde construyó una identidad ligada a los dos países.

Argentina se enfrentará este miércoles ante Inglaterra, por una de las semifinales del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

En la previa del partido y durante la premiere de la miniserie "Lucky" , la actriz Anya Taylor-Joy fue consultada sobre una situación particular: con raíces argentinas y británicas , debía elegir de qué lado estará durante el duelo. La protagonista de "Gambito de dama" no dudó y aseguró que su corazón estará con la Albiceleste .

La semifinal entre Argentina e Inglaterra plantea una situación particular para quienes tienen vínculos con ambas culturas. Ese es el caso de Anya Taylor-Joy , quien se encuentra en una posición poco habitual antes de un partido cargado de historia.

La actriz nació en Miami, Estados Unidos, pero pasó parte de su infancia en Buenos Aires antes de trasladarse a Londres , donde continuó su formación y desarrolló parte de su vida.

Por eso, cuando fue preguntaron desde la agencia AP, "Como británica-argentina, con el gran partido que se viene el miércoles, ¿estás dividida? ¿De qué lado vas a estar?", reconoció que la definición no era sencilla dentro de su entorno.

"Hay mucha tensión en casa en este momento", explicó. Sin embargo, la intérprete encontró una forma de justificar su elección a partir de sus raíces personales. Mencionó que su abuelo tuvo un vínculo laboral con las relaciones anglo-argentinas, un dato que, según ella, también forma parte de la conexión entre ambas culturas en su familia.

Finalmente, Taylor-Joy dejó en claro que apoyará a la Selección Argentina durante la semifinal, aunque intentó mantener una mirada equilibrada al reconocer el cariño que también siente por Inglaterra.

"Anya":

Por las declaraciones de Anya Taylor-Joy sobre el partido de Argentina contra Inglaterra en la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/BqqjM2uTD1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 14, 2026

"En lo más profundo de mi corazón": la frase con la que Anya Taylor-Joy conquistó a los hinchas argentinos

La definición de Anya Taylor-Joy llegó con una frase que rápidamente fue viralizada por los hinchas argentinos. Cuando le preguntaron si estaba dividida entre ambos equipos, la actriz explicó que, pese a sus raíces británicas, su elección emocional estaba vinculada con nuestro país.

"En lo más profundo de mi corazón, es Argentina", expresó al referirse al equipo que alentará en la semifinal.

La relación de Taylor-Joy con Argentina se construyó desde su infancia. Durante su estadía en Buenos Aires incorporó el idioma español con acento rioplatense y, con el paso de los años, continuó mostrando cercanía con la cultura a través de entrevistas, apariciones públicas y visitas al país.

La actriz también dejó una puerta abierta para el caso de una derrota del equipo dirigido por Lionel Scaloni. "Si vamos a perder, me alegra que sea con Gran Bretaña", agregó.

Mate, dulce de leche y fútbol: los gestos que demuestran que Anya es "bien argentina"

La elección de Anya Taylor-Joy para la semifinal no sorprendió completamente a quienes siguen su carrera y conocen su relación con Argentina. La actriz suele mencionar su conexión con el país y en distintas ocasiones mostró su cercanía con costumbres y símbolos nacionales.

Uno de los momentos que más llamó la atención durante el Mundial 2026 ocurrió cuando apareció en las tribunas del SoFi Stadium de Los Ángeles con una prenda inspirada en la camiseta albiceleste. La actriz estuvo presente junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Anya Taylor-Joy at the Paraguay vs USA world cup game wearing the Argentina jersey pic.twitter.com/vzFomS8DOL — best of anya taylor-joy (@anyafolders) June 13, 2026

Ese gesto se sumó a otras muestras públicas de su vínculo con la Argentina. Taylor-Joy suele hablar con orgullo de sus años en Buenos Aires, mantiene su acento y contó en entrevistas internacionales distintos recuerdos de su infancia en el país.