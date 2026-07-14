Joaquín Levinton reversionó un clásico de Oasis y picanteó la semifinal de Argentina contra Inglaterra

El cantante de Turf adaptó "Wonderwall" con referencias a Diego Maradona, Lionel Messi y la Guerra de Malvinas para alentar a la Selección.

Mañana Argentina enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 , en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta En la previa del partido, Joaquín Levinton lanzó una versión muy particular de uno de los temas más reconocidos de Oasis . El cantante de Turf tomó " Wonderwall" , la canción asociada a los hinchas ingleses durante el torneo, y la transformó en un himno de apoyo para la Selección argentina.

Con una nueva letra en español, el artista incorporó referencias a Lionel Messi , Diego Maradona , el Mundial de México 1986 y la Guerra de Malvinas , y con escribió un mensaje directo hacia los hermanos Liam y Noel Gallagher: "Tengan miedo" .

Joaquín Levinton presentó su versión de "Wonderwall" a través de su cuenta de Instagram con un mensaje que no pasó desapercibido.

El músico publicó el video acompañado de la frase " Be scared" , que significa "tengan miedo" , y arrobó a las cuentas de Oasis, Liam Gallagher y Noel Gallagher.

Durante el Mundial 2026, el clásico de la banda se transformó en uno de los temas más utilizados por los hinchas ingleses para acompañar a su selección después de los partidos. Los jugadores suelen acercarse a la tribuna y cantar junto a sus seguidores el sencillo.

England players and fans singing “Wonderwall” by Oasis pic.twitter.com/KuKNPHFDxW — Liam Gallagher Fans Club (@liamgfansclub) July 1, 2026

Levinton, vestido con la camiseta albiceleste, reinterpretó la melodía para alentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni y trasladó la rivalidad deportiva al terreno musical.

Muchos usuarios celebraron la ocurrencia del líder de Turf, mientras que otros bromearon con la posibilidad de que el tema pueda ser un poco "mufa".

La relación de Levinton con Oasis no es nueva. El artista ya había mostrado su admiración por la banda británica en distintas oportunidades. Incluso tiempo atrás compartió un momento musical junto a Dillom en Londres, donde ambos interpretaron "Wonderwall" en un karaoke.

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"Quedás afuera como en el 86": los guiños a Maradona y las Malvinas en la nueva letra

La adaptación realizada por Joaquín Levinton modificó por el sentido original de "Wonderwall". En lugar de mantener la letra romántica del clásico de Oasis, el cantante escribió una versión enfocada en la rivalidad entre Argentina e Inglaterra y en la ilusión de los hinchas argentinos antes de la semifinal.

"Inglés te digo otra vez quedás afuera del Mundial como en México 86, te vamos a volver a ganar", señala la versión del líder de Turf. Es una clara referencia al torneo en el que la Albiceleste eliminó a los europeos en los cuartos de final con una actuación histórica de Diego Maradona. En esa jornada, el 10 hizo la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

"Y aunque todos estén en contra, canto esta canción por la Selección. Por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos", canta Levinton sobre lo que sucedió en 1982. Un hecho que, aunque excede lo deportivo, forma parte de la memoria colectiva del país.

"Por eso te digo a vos querida Selección vamos a ganar la semifinal. Por el Diego que nos guía desde el cielo y con Lionel campeones otra vez. La mano de Dios", completa el tema.

Cuándo juega la Selección argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales Mundial 2026 el próximo miércoles 15 de julio desde las 16:00 (hora Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de superar un duro desafío ante Suiza. Tras abrir el marcador con un cabezazo de Alexis Mac Allister, los europeos lograron empatar y el partido se definió en el alargue. La Selección reaccionó en los minutos finales con tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para clasificar a la próxima instancia.

Antes del cruce, el conjunto nacional había enfrentado a Egipto donde, luego de quedar abajo 2-0 en el primer tiempo, protagonizó una remontada histórica con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Inglaterra, por su parte, en los 16avos de final venció 2-1 a RD Congo, luego eliminó a México en los octavos de final y, en los cuartos, dejó afuera a Noruega, tras imponerse por 2-1 con doblete de Jude Bellingham.

La transmisión en vivo será por DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública y Disney + Premium.