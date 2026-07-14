Tras la ola polar, anticipan un mini verano con lluvias y temperaturas en alza en el AMBA

El cambio en las condiciones meteorológicas llega tras semanas de heladas generalizadas. La transición estará impulsada por una fuerte circulación de viento norte, determinante para desplazar el aire polar.

Para el AMBA "se calcula que las temperaturas medias se ubicarán entre 2 °C y 4 °C por encima de los promedios" esperables en esta época.

La ola polar que protagonizó la primera mitad de julio comenzó a retirarse del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para darle paso al ascenso de las temperaturas. El territorio bonaerense experimentará un fenómeno conocido como el "veranito de julio" , acompañado de la vuelta de las lluvias.

El cambio en las condiciones meteorológicas llega tras semanas de heladas generalizadas y valores bajo cero. La transición hacia un clima templado estará impulsada por una fuerte circulación de viento norte , un factor determinante para desplazar la masa de aire polar hacia el Atlántico.

El sitio Meteored alertó por "un descanso del aire gélido" tras sostener que partir de esta tarde "el viento norte dejará un marcado ascenso de la temperatura para lo que resta de la semana, en el centro y norte del país". Por otro lado, para el AMBA "se calcula que las temperaturas medias se ubicarán entre 2 °C y 4 °C por encima de los promedios climatológicos habituales para esta época del año".

"El incremento térmico no solo traerá un alivio generalizado a la población tras el crudo invierno, sino que también estará acompañado por un incremento de la humedad atmosférica. Esto generará un escenario propicio para el desarrollo de nubosidad persistente, nieblas y neblinas que podrían reducir la visibilidad de manera significativa en rutas y accesos bonaerenses durante las primeras horas del día", relató el medio en X

Un descanso del aire gélido.

A partir de la tarde de este martes, el viento norte dejará un marcado ascenso de la temperatura para lo que resta de la semana, en el centro y norte del país.



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Clima en el AMBA: martes frío ante un inminente aumento de las temperaturas, con la lluvia en el horizonte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana de temperaturas en ascenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con máximas que treparán hasta los 20 grados y el regreso de las lluvias recién hacia el viernes 17, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará su pico.

Este martes 14, en tanto, será el día más frío del período: el termómetro marcará una mínima de 6 grados en la mañana y una máxima de 16 por la tarde, con cielos mayormente nublados y algo de sol hacia el mediodía, viento de entre 13 y 22 km/h en las primeras horas que se calmará hacia la noche, y nulas chances de lluvia durante toda la jornada.

A partir del miércoles 15 comenzará el repunte: la máxima llegará a los 18 grados con una mínima de 10, también sin precipitaciones a la vista. El jueves 16 el ascenso se consolidará con 20 grados de máxima y 14 de mínima, valores poco habituales para pleno julio, aunque con una probabilidad de lluvias todavía baja (0-10%) hacia la tarde y la noche.