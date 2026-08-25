Elecciones en EEUU: la Corte Suprema habilitó que Donald Trump limite el voto por correo + Agregar ámbito en









Previamente, la gestión republicana se vio impedida de restringir el uso de las papeletas de voto. Sin embargo, la nueva resolución beneficiaría mayormente al oficialismo, ya que sus votantes usan menos esta modalidad.

Los magistrados accedieron a una solicitud de emergencia del Departamento de Justicial. Reuters

La Corte Suprema de EEUU habilitó una restricción de Donald Trump al voto por correo. Se trata de una medida mediante la cual el Alto Tribunal revocó una resolución judicial que impedía a la gestión republicana restringir el uso de las papeletas de voto, de cara a las elecciones de noviembre, que decidirán el control del Congreso.

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Los magistrados accedieron a una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para suspender una orden que la jueza federal Indira Talwani había dictado en junio para impedir que Donald Trump llevara a cabo su directiva en una coalición de 23 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y Washington D. C., que habían presentado una demanda para impedirla.

La Corte Suprema de EEUU habilitó a Donald Trump a restringir el voto por correo El tribunal cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3, mientras tres magistrados liberales se mostraron en desacuerdo con la decisión, que deja la puerta abierta a que los estados vuelvan a presentar demandas en los próximos meses.

El decreto ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional recopilar y transmitir a los estados una lista de ciudadanos estadounidenses con derecho a voto en cada estado. Por su parte, también le exigía al Departamento de Justicia que priorizara la investigación y el enjuiciamiento de los funcionarios electorales estatales y locales que entregaran papeletas a personas consideradas "no aptas" para votar en las elecciones federales.

El decreto ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional recopilar y transmitir a los estados una lista de ciudadanos estadounidenses con derecho a voto en cada estado. Asimismo, exigía al Servicio Postal que entregara las papeletas únicamente a los votantes que figuraran en la lista aprobada por cada estado para esta modalidad de voto. El mandatario se comprometió a poner fin al uso de las papeletas antes de las elecciones de mitad de legislatura, a la vez que lleva tiempo poniendo en duda la seguridad de esta modalidad, aunque las pruebas de fraude electoral son escasas.

Restringir el voto por correo beneficiaría de manera desproporcionada a los republicanos, dado que los votantes demócratas suelen recurrir al voto por correo con mayor frecuencia que los votantes republicanos. La medida de la jueza Talwani En junio, Indira Talwani dictaminó que el presidente carecía de autoridad para ordenar cambios en la forma en que los estados administran las elecciones federales, señalando que, según la Constitución, corresponde a los estados determinar los requisitos de elegibilidad de los votantes. La jueza también señaló que las agencias federales carecen de la capacidad para elaborar listas precisas de ciudadanos para cada estado. El Departamento de Justicia había afirmado que la demanda que impugnaba la directiva de Donald era prematura y que los estados no tenían la legitimación necesaria en esta fase para interponerla. Las agencias aún no tomaron ninguna medida concreta que afecte a los estados, por lo que cualquier perjuicio que aleguen es especulativo, afirmó el Gobierno.