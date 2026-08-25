ANSES: quiénes cobran hoy, martes 25 de agosto

ANSES continúa este martes con el cronograma de agosto. Jubilados, desempleados y titulares de asignaciones tienen pagos habilitados según cada prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 25 de agosto con el calendario de pagos correspondiente al mes. La jornada contempla depósitos para jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, titulares de la Prestación por Desempleo y beneficiarios de asignaciones que tienen períodos de cobro más amplios.

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A diferencia de las prestaciones que tienen un cronograma estrictamente organizado por la terminación del DNI, existen beneficios disponibles durante varias semanas. Este es el caso de la Asignación por Maternidad y de las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los pagos por Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Para estos beneficios, todas las terminaciones de documento se encuentran habilitadas para cobrar durante el período que establece ANSES.

El calendario de agosto se desarrolla con los incrementos que corresponden. ANSES había informado que jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron una actualización del 1,89%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor, que determinó los haberes de agosto.

Los jubilados que cobran hoy Este martes 25 de agosto cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y tienen DNI terminados en 0 y 1. El cronograma para este grupo empezó hoy y sigue durante los próximos días con nuevas terminaciones. Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el esquema previsto para el cierre de agosto se desarrolla de la siguiente manera:

los documentos terminados en 0 y 1 cobran el 25 de agosto

los terminados en 2 y 3, el 26

los terminados en 4 y 5, el 27

los terminados en 6 y 7, el 28

y los terminados en 8 y 9, el 31 de agosto Titulares de la Prestación por Desempleo La Prestación por Desempleo también tiene pagos previstos para este martes 25 de agosto. En esta jornada corresponde cobrar a los beneficiarios cuyos DNI terminan en 2 y 3. El cronograma de esta prestación empezó el lunes 24 de agosto para los documentos terminados en 0 y 1.

Después del pago de este martes, continuará el miércoles 26 para los DNI terminados en 4 y 5, el jueves 27 para los terminados en 6 y 7 y el viernes 28 para los que terminan en 8 y 9. La prestación está destinada a trabajadores que perdieron su empleo bajo ciertas circunstancias. Además del pago mensual, quienes acceden al beneficio pueden conservar asignaciones familiares. Depositphotos Beneficiarios de Asignaciones de Pago Único y Maternidad Las Asignaciones de Pago Único funcionan de una manera diferente a las jubilaciones y la Prestación por Desempleo. En agosto, ANSES mantiene habilitado el cobro para todas las terminaciones de DNI desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre. Dentro de este grupo se encuentran las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Una persona que tenga pendiente uno de estos pagos no necesita esperar a que llegue una fecha puntual vinculada con el último número de su documento. El período completo permite cobrar durante las fechas habilitadas, para todas las terminaciones. Lo mismo pasa con la Asignación por Maternidad. El período de pago empezó el 11 de agosto y se extiende hasta el 11 de septiembre, también para todas las terminaciones de DNI. Para conocer la fecha individual y el lugar de cobro, ANSES permite consultar la información correspondiente a cada prestación mediante sus canales oficiales. El organismo recomienda verificar los datos personales y el detalle del beneficio antes de ir al banco, especialmente cuando existen distintos cronogramas vigentes durante el mismo mes.