La actividad económica volvió a caer en julio, según las primeras estimaciones privadas

Las variables de peor desempeño fueron los indicadores del mercado laboral, el patentamiento de maquinarias y la recaudación de impuestos internos sin considerar el IVA.

El bajo dinamismo en el empleo fue uno de los factores que golpeó al índice.

La actividad económica tuvo una nueva caída mensual en julio, con un retroceso de 0,15%, según el Índice Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG) . El empeoramiento de la variables en el mercado laboral, la caída en el patentamiento de maquinaria y la menor recaudación de impuestos internos fueron las variables que más aportaron a esa caída contra junio.

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De todas maneras, el informe elaborado en conjunto por la Bolsa de Comercio de Rosario y su contraparte de Santa Fe afirmó que esta nueva baja marca una desaceleración respecto a la variación observada en junio (-0,24%).

Mencionó además que entre las señales favorables en la medición mensual se destacaron el Gasto de Capital del Estado Nacional , el Índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en dólares y el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral .

No se trata del único indicador que adelantó un retroceso de la actividad durante los últimos días. Por ejemplo, Equilibra calculó que la economía retrocedió un 0,5% mensual y una mejora de 0,5% interanual. " La dinámica de serrucho se consolida : desde febrero de 2025 la actividad cayó en 10 de 17 meses", explicó la consultora en su informe.

La actividad económica no primaria cayó 1% interanual en julio y 0,4% mensual desestacionalizada, acumulando 4 descensos consecutivos al hilo. Por el lado de los sectores primarios (agro, energía, minería y pesca) , en julio crecieron 11% interanual, pero cayeron 0,8% mensual desestacionalizado producto fundamentalmente de la contracción de pesca.

La industria química mostró una baja mensual luego de ocho meses positivos.

Señales mixtas

Pese a la caída mensual, el ILA mantuvo un incremento de 3,9% contra julio de 2025. Además, en los últimos meses destacaron que las variables muestran señales heterogéneas.

Entre las contribuciones positivas, el Índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en dólares anotó nueve meses de mejoras consecutivas y la Tasa de Adelantos en Cuenta Corriente Bancaria alcanzó 10 meses de bajas de tasas de manera consecutiva.

Con esa misma tendencia, el Gasto de Capital del Gobierno Nacional subió 8,2% mensual desestacionalizado luego de alcanzar un mínimo histórico en junio. El Tipo de Cambio Real Multilateral aportó de manera positiva luego de dos meses negativos, mientras que el Índice de Difusión de los sectores del IPI Manufacturero fue positivo en ocho en los últimos nueve meses.

Sin embargo, las contribuciones negativas al índice fueron mayores: la base monetaria cayó por décimo mes consecutivo, el patentamiento de maquinarias agrícolas e industriales acumuló tres meses en baja, mientras que la industria química mostró una baja mensual luego de ocho meses positivos.

Además, la tasa de creación neta de empleo tuvo su cuarto mes negativo de los últimos 11 meses, a la vez que el Índice de Difusión de Expectativas de Empleo dio negativo luego de mostrar mejorías en junio.

La recaudación de impuestos internos sin contar el IVA arrojó su segundo mes de caídas leves, mientras que el Índice de Precios de Materias Primas de exportación cayó por tercer mes luego de once meses de recuperación.