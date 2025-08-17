Romper la pared: Boca cortó la peor racha de su historia y goleó a Independiente Rivadavia de Mendoza







El Xeneize se impuso a la Lepra mendocina con goles de Paredes, Zeballos y Velasco y volvió a la victoria tras siete empates y cinco derrotas.

Boca venció a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Boca logró un triunfo contundente por 3-0 ante Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, y rompió una racha de 12 partidos sin poder sumar de a tres (siete empates y cinco derrotas). Los goles fueron obra de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco.

El primer gol llegó a los 30 minutos del primer tiempo: Paredes, tras un córner y con algo de fortuna por un desvío en el arquero Ezequiel Centurión, convirtió el 1-0.

Independiente Rivadavia dominó la segunda mitad con centros desde ambos sectores, pero los defensores Marco Pellegrino y Lautaro Di Lollo, junto al arquero Agustín Marchesín, mantuvieron firme el fondo de Boca.

Embed Ya en los minutos finales, el equipo de Boca sentenció la goleada. A los 43 minutos, Zeballos corrió una larga pelota por la banda derecha y definió ante la salida de Centurión para el 2-0.

Finalmente, Velasco, con un remate suave a los 45, superó la débil resistencia de la defensa mendocina y la floja reacción del arquero para convertir su primer gol en el club y sentenciar un esperado triunfo tras 12 partidos sin victorias.

Ahora, el Xeneize recibirá a Banfield el domingo a las 18:15 por la sexta fecha del Torneo, mientras que Independiente visitará este viernes a las 20 horas a Tigre. Síntesis de Boca vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2025 Embed