Tarde de dobletes en Núñez: River venció a Godoy Cruz y es puntero de su zona







Con dobletes de Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi, los locales se impusieron en un duelo electrizante y lidera con 11 puntos, dos más que Lanús.

Giuliano Galoppo anotó por duplicado en la victoria de River ante Godoy Cruz.

River Plate le ganó 4-2 a Godoy Cruz en la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 y se convirtió en el único líder del Grupo B con 11 puntos, superando a Lanús. Con dos dobletes de Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi, el equipo de Marcelo Gallardo sufrió más de lo esperado ante los mendocinos.

El partido arrancó con un golazo de Driussi, quien definió desde afuera del área tras una asistencia de Bautista Dadín, colocando la pelota contra el segundo palo y dejando sin chances a Franco Petroli.

Sin embargo, a los nueve minutos, Godoy Cruz reaccionó rápidamente. Tras un desborde de Santino Andino, Agustín Auzmendi marcó el empate casi sobre la línea, en una jugada que no pudo resolver con los pies el arquero Jeremías Ledesma.

Pese al envión visitante, una serie de rebotes en el área permitió a Galoppo definir con sutileza y poner el 2-1, aunque el trámite seguía siendo parejo. La respuesta mendocina no tardó: Auzmendi volvió a anotar desde el punto de penal, luego de una falta de Lautaro Rivero sobre Facundo Altamira, para establecer el 2-2 que sacudió al “Millonario”. Además, River sufrió la baja de Fabricio Bustos por lesión en un tobillo, lo que obligó al ingreso de Marcos Acuña.

Embed En el cierre del primer tiempo, Galoppo apareció de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Juan Fernando Quintero y devolvió la ventaja al local, sellando el 3-2 antes del descanso.

Ya en el inicio de la segunda parte, Driussi volvió a marcar. El delantero aprovechó una serie de rebotes en el área chica y, con un toque sutil, decretó el 4-2 que terminó siendo definitivo para que River celebrara como líder en soledad. Ahora, ambos equipos tendrán acción copera en la semana. Los dirigidos por Gallardo recibirán este jueves a Libertad de Paraguay (0-0), mientras que ese mismo día los mendocinos buscarán revertir en su casa la serie ante Atlético Mineiro (1-2). Síntesis de River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025 Embed