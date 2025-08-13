Tras la era del Consejo de Fútbol, Boca quiere a José Pekerman como manager







Tras la disolución del polémico Consejo de Fútbol, Boca quiere reorganizarse y le propuso el cargo de manager deportivo a José Pekerman, exentrenador de Riquelme en la Selección Argentina y la Sub-20.

El secretario técnico de Boca, Marcelo Delgado, se contactó con José Néstor Pékerman, el exdirector técnico de la Selección Argentina, para ofrecerle el cargo de manager deportivo. Esto se da tras la disolución del Consejo de Fútbol.

La propuesta implica asumir la conducción del área deportiva, junto con Delgado, para realizar un trabajo conjunto con el objetivo de hablar con representantes de los jugadores que no son tenidos en cuenta en el primer equipo y resolver la forma de su desvinculación.

También deberá realizar una evaluación del plantel actual, mantener un contacto permanente con el cuerpo técnico que encabeza Miguel Ángel Russo y ser un nexo con la comisión directiva.

image Riquelme, presidente de Boca, y Pekerman juntos. En Boca aguardan la respuesta de Pékerman al ofrecimiento y consideran que una figura de su calibre posibilitaría un diálogo más fluido entre el plantel y la dirigencia.

También deberá encargarse de planificar futuros partidos amistosos y la presencia de Boca a nivel internacional.

Pékerman tiene 75 años y su último trabajo fue cuando dirigió a la Selección de Venezuela en 2023.