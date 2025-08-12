Así quedaría la Bombonera con la remodelación de los nuevos palcos







En las redes se viralizó cómo podría quedar la Bombonera con la remodelación que tiene en mente la dirigencia. Nueva tribuna, palcos y codos, más un led 360, renovarían la imagen del estadio.

Así quedaría la Bombonera con la remodelación de los nuevos palcos

La cuenta Planeta Boca Juniors armó un diseño con la información que consiguió sobre el proyecto de Riquelme para ampliar La Bombonera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mismo cuenta con la demolición de palcos y una tribuna parecida a la del estadio de Emelec o Estudiantes (LP): plateas abajo y palcos arriba.

El campo de juego sería corrido hacia las vías y los bancos de suplentes trasladados delante de la actual zona de plateas bajas.

Otro gran punto de esta posible remodelación es que todas las terceras bandejas serían techadas. Y además contaría con una pantalla led 360.

El costo total se calcula en los u$s100 millones. La obra duraría entre 6 y 9 meses. El club planea que se pueda pagar con la venta anticipada de los 154 palcos nuevos (serían 240 en total, sumando los actuales).

Mientras este proyecto se lleve a cabo, Boca podría jugar como local en La Plata, Vélez o en el estadio de Racing. proyecto bombonera La nueva capacidad que tendría La Bombonera Según lo informado, la Bombonera aumentaría su capacidad para por lo menos 15 mil personas más, ya que el aforo estipulado iría entre 71.000 y 84.000 personas, para convertirse así en el segundo estadio con mayor capacidad en el fútbol argentino.