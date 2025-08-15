Raúl Cascini confirmó que se fue de Boca y lanzó una advertencia contra sus detractores

Raúl Cascini, ex integrante del Consejo de Fútbol, habló tras ser despedido de Boca y apuntó contra sus críticos. “Ahora nos vamos a ver las caras”, advirtió.

Tras la reciente disolución del Consejo de Fútbol de Boca, Raúl Cascini se despidió de la dirigencia del club con un mensaje controvertido, en donde apuntó contra sus críticos. El ex integrante del polémico Consejo dijo: "No vengo a aclarar nada, ya todos ya saben cómo son las cosas, me fui del club”.

Por otra parte, el ex dirigente del “Xeneize” arrojó una picante frase que amenazó a sus críticos: "Hay que tener cuidado a la hora de hablar. Porque uno tiene familia, amigos, mis padres, y hay cosas que duelen, que me molestan. Entonces ahora, como yo no trabajo más en el club, a partir de ahora nos vamos a ver las caras. Eso va a estar bueno, va a estar lindo".

En el final de su declaración ante la prensa, Raúl Cascini cerró con unas palabras de agradecimiento a la institución deportiva: “Me causa mucha gracia cosas que están diciendo, por ejemplo, que le estoy haciendo juicio. Soy un agradecido a Boca, a su presidente (Juan Román Riquelme), que es mi amigo".

Raúl Cascini cerró su ciclo en la dirigencia de Boca con un mensaje defensivo que no hizo más que profundizar las críticas sobre su gestión. En lugar de reflexionar sobre los errores cometidos y asumir responsabilidades, se dedicó a atacar a quienes lo cuestionaron, revelando su falta de autocrítica.

Su salida no aclaró las dudas sobre su gestión ni mostró autocrítica, dejando en evidencia su falta de responsabilidad. Además, la decisión de disolver el Consejo de Fútbol fue tomada por "su amigo" Juan Román Riquelme , lo que subraya la frialdad detrás de la relación personal. Riquelme, por encima de la amistad, priorizó la necesidad de cambios en el club.

Como dirigente, Cascini nunca estuvo a la altura de las expectativas que Boca necesitaba en un período tan crucial. Su paso por el Consejo de Fútbol estuvo marcado por decisiones erráticas y falta de resultados concretos, como refuerzos que no rindieron y renovaciones de contratos que no convencieron a nadie.

Cabe destacar que Cascini se unió a la estructura de fútbol del "Xeneize" a fines de 2019/inicios 2020, cuando Riquelme ocupaba el cargo de vicepresidente segundo en la lista compuesta por Jorge Ameal y Mario Pergolini.

Durante la labor del Consejo al frente del fútbol, el Xeneize obtuvó seis títulos. Pero también cometieron diversos errores que provocaron el desgaste de su ímagen con los hinchas. Por ejemplo, el escándalo luego de la eliminación ante Atlético Mineiro en la Libertadores 2021, donde se lo vio tomarse a piñas con rivales y personal de seguridad en Brasil. También el bochorno del mail enviado tarde a Conmebol para habilitar los refuerzos del repechaje en la Copa Sudamericana 2024, entre otros sucesos.