Boca, afuera de la Copa Libertadores 2026: cómo está la Tabla Anual para clasificar el año que viene







El Xeneize, que lleva 12 sin ganar entre todas las competencias, está ahora cuarto y entre los que irían a la Sudamericana.

Boca, afuera de la Copa Libertadores 2026: cómo está la Tabla Anual para clasificar

Tras el empate con Racing en la Bombonera, Boca quedó cuarto en la Tabla Anual de la Primera División, por lo que está fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Lo bueno es que la situación no es definitiva y aún hay muchos puntos en juego, 36 en total, para lograr entrar entre los tres mejores. Lo malo es que el certamen que no lo disputa hace dos años, y hoy está entre los que van a la Sudamericana 2026.

Luego de haber sido eliminado de la Copa Argentina, la única vía que le queda al "Xeneize" de jugar la Libertadores es por la Liga Profesional: se meterá directamente si es campeón, o si ocupa uno de los dos primeros lugares de la Tabla Anual.

En ese acumulado, Boca está cuarto con 36 puntos debido a que Argentinos Juniors (38) le ganó a Unión por 1-0 este domingo. Igualmente, el tercero, en este caso el "Bicho", jugaría el repechaje en la segunda ronda, la misma instancia en la que en 2025 el "Xeneize" se quedó afuera tras perder con Alianza Lima.

A su vez, no se puede perder de vista la paridad de la lucha: están cerca San Lorenzo (35), Barracas (35), Huracán (33), Racing (32), Independiente (31), Tigre (31) e Independiente Rivadavia (31), todos con la misma cantidad de encuentros jugados.

Boca está en medio de una alarmante crisis futbolística y lleva 12 partidos consecutivos sin ganar entre todas las competencias (ocho por el torneo local), la peor racha en 120 años de historia. De hecho se sostiene con chances de ir a la Libertadores por la campaña que hizo con Fernando Gago de DT. En caso de no clasificar, sería el tercer año consecutivo sin Libertadores. Así está la Tabla Anual de la Liga Profesional hoy en día: image