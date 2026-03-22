San Lorenzo confirmó a Gustavo Álvarez como nuevo DT: quién es y qué experiencia tiene

El entrenador de 53 años asumirá este lunes y debutará el miércoles ante Deportivo Riestra. Llega tras destacarse en Chile y buscará clasificar al equipo a la fase final del torneo.

San Lorenzo confirmó la llegada de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador del primer equipo de cara al tramo final del Torneo Apertura 2026 , y el técnico asumirá este lunes con la mira puesta en el partido del miércoles frente a Deportivo Riestra .

El DT de 53 años dirigirá su primera práctica en la jornada y tomará rápidamente el control del plantel en un momento clave de la temporada, con el objetivo de meter al equipo en la fase final del torneo .

Álvarez cuenta con una década de experiencia como entrenador y llega tras destacarse en el fútbol chileno, donde fue campeón con Huachipato en 2023 y subcampeón con Universidad de Chile en 2024 . Además, alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana en la última temporada.

Esta será su cuarta experiencia en el fútbol argentino y la primera en un club con títulos de Primera División.

Su carrera como DT comenzó en Temperley en 2016 , donde dirigió 35 partidos y también dejó su huella como jugador, desempeñándose como lateral izquierdo.

San Lorenzo de Almagro informa que Gustavo Álvarez es el nuevo Director Técnico de la Primera División del Club. El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano. Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato —título… pic.twitter.com/VskG2K0Zrb

En la temporada 2017/18 asumió en Aldosivi, donde logró el ascenso tras consagrarse campeón de la entonces Primera B Nacional. Luego, en la máxima categoría, condujo al equipo a un 13° puesto en la Superliga 2018/19, quedando cerca de clasificar a la Copa Sudamericana y alejándose de la zona de descenso.

Tras un inicio irregular en la siguiente temporada, dejó el cargo y tuvo pasos con menor éxito por Patronato, donde fue despedido tras dos triunfos en 17 partidos, y por Sport Boys de Perú, donde renunció antes de finalizar el campeonato por problemas salariales.

Su carrera volvió a tomar impulso en Atlético Grau de Perú en 2022, donde finalizó en la mitad de la tabla en el Apertura y luego llevó al equipo al tercer puesto del Clausura, con 37 puntos en 18 partidos.

Ese rendimiento le abrió las puertas del fútbol chileno, donde en Huachipato logró un título histórico, superando por un punto a Cobresal y consiguiendo el tercer campeonato del club.

Gracias a ese logro, dio el salto a Universidad de Chile, donde en su primera temporada terminó como subcampeón y clasificó a la Copa Libertadores 2025. Luego, tras quedar tercero en la fase de grupos, el equipo pasó a la Sudamericana y alcanzó las semifinales.

Finalmente, y tras las opciones frustradas de Pablo Guede y Martín Palermo, Álvarez se impuso en la elección por sobre Julio César Vaccari y asumirá en el “Ciclón” en reemplazo de Damián Ayude.

Su desafío inmediato será clasificar a San Lorenzo a la fase final del Apertura, y luego encarar el Clausura y la Copa Sudamericana, donde el equipo compartirá grupo con Santos de Brasil, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay.