Independiente ganó un duelo directo ante San Lorenzo y ambos se metieron en los playoffs + Seguir en









El Rojo se impuso por 2-1 en el Nuevo Gasómetro con goles de Matías Abaldo y Maximiliano Gutiérrez. Ezequiel Herrera descontó para el Ciclón, que terminó con diez por la expulsión de Alexis Cuello.

El Rojo se impuso en el Nuevo Gasómetro y cerró la fase regular dentro de los puestos de clasificación. Independiente - Redes

Independiente consiguió este sábado un triunfo clave en el Nuevo Gasómetro: venció 2-1 a San Lorenzo por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Apertura y se metió en los playoffs. El equipo de Gustavo Quinteros golpeó en momentos determinantes y resistió en el tramo final ante la reacción del Ciclón, que también avanzó a octavos de final.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Rojo abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo por medio de Matías Abaldo, que puso el 1-0 en una etapa inicial pareja, donde Independiente fue más efectivo y se fue al descanso en ventaja.

En el complemento, el conjunto de Avellaneda volvió a lastimar rápido. A los 8 minutos, Maximiliano Gutiérrez marcó el 2-0 y le dio mayor tranquilidad al visitante. Con esa diferencia, Independiente tuvo algunas chances para ampliar el resultado y encaminar definitivamente el partido, pero no logró concretarlas.

San Lorenzo encontró el descuento a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando Ezequiel Herrera aprovechó una pelota que quedó viva después de un córner y puso el 2-1. A partir de ese momento, el equipo de Gustavo Álvarez creció en intensidad, empujó con más gente en campo rival y obligó al Rojo a defender cada ataque cerca de su área.

A los 47 minutos, Alexis Cuello fue expulsado por simular y San Lorenzo terminó con diez jugadores, pero aun así mantuvo la presión hasta el final. Independiente, que había movido el banco para sostener la ventaja, aguantó la diferencia y celebró una victoria decisiva para meterse entre los clasificados.

Independiente y San Lorenzo clasificaron a los playoffs tras un clásico para el infarto Con el triunfo, Independiente llegó a 24 puntos, quedó en el quinto puesto de la Zona A y aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura. San Lorenzo, que llegaba por encima del Rojo y tenía la chance de sostener una mejor posición, terminó con 22 unidades y cayó al séptimo lugar tras perder este cruce directo. El Ciclón, además, podría bajar un puesto más en la tabla: si Defensa y Justicia vence a Gimnasia en Mendoza por dos goles de diferencia, quedará octavo. En ese escenario, Unión, que actualmente ocupa la última plaza de clasificación tras empatar con Talleres, quedaría afuera de los playoffs. Las formaciones de San Lorenzo e Independiente San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro, Nicolás Tripichio; Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Matías Reali, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez. Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Gutiérrez; Santiago Montiel, Matías Abaldo y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.