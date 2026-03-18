Martín Palermo, a un paso de ser el nuevo entrenador de San Lorenzo

Martín Palermo, ídolo de Boca, se erige como el principal candidato para ser el nuevo director técnico de San Lorenzo, cuyo contrato sería confirmado durante esta jornada.

Martín Palermo , de 52 años, tiene un principio de acuerdo con la dirigencia de San Lorenzo para convertirse en el nuevo entrenador del equipo.

El histórico goleador de Boca habría superado a otros entrenadores sondeados, como lo fueron Hernán Crespo y Cristian “Kily” González , entre otros.

Así, el exdelantero se haría cargo del equipo que dirigió Damián Ayude , hasta su derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia, y llegaría al décimo club de su carrera como director técnico, que comenzó en la temporada 2012/2013.

Aunque no era considerado uno de los principales candidatos en las primeras horas del día, durante la noche del martes Martín Palermo subió en la consideración hasta ser el principal candidato a ponerse a cargo de San Lorenzo .

Luego de un 2025 aceptable, con Miguel Ángel Russo como DT en el primer semestre, Damián Ayude en el segundo y una clasificación a la Copa Sudamericana , el inicio de año del “Ciclón” no cumplió con las expectativas.

Alicaído desde el juego, el equipo de Ayude arrancó la temporada con tres triunfos en los primeros seis encuentros del Torneo Apertura, aunque luego atravesó una racha de cuatro partidos sin triunfos.

Los primeros tres encuentros fueron con empates, 1-1 frente a Instituto como local y 0-0 con Talleres y 1-1 con Boca en condición de visitante, mientras que el último partido de la racha terminó con una dura derrota.

Los dos goles del recientemente incorporado delantero Rodrigo Auzmendi en su debut, jugando solo 27 minutos, no fueron suficientes para maquillar un pésimo partido en el que San Lorenzo, sin el defensor Gastón Hernández ni el extremo Ezequiel Cerutti disponibles por haberse roto los ligamentos, cayó por 5-2 ante Defensa y Justicia, como local.

A pesar de haber declarado que no pensaba renunciar, el anterior entrenador del conjunto "azulgrana" fue despedido durante la mañana, en momentos previos al entrenamiento, por lo que la dirigencia que encabeza Sergio Constantino como presidente provisional se puso manos a la obra para conseguir al reemplazante.

La trayectoria de Palermo como DT

Cabe descatar que Palermo viene de dirigir a Fortaleza de Brasil, club en el que sacó el 54% de los puntos y quedó en la puerta de salvarse del descenso de manera épica, ya tiene un principio de acuerdo con el “Cuervo”.

Así, se espera que el contrato se firme durante el miércoles y el entrenador se ponga al mando del equipo de Primera lo antes posible, sin todavía determinar si debutará en el próximo partido del equipo que hace de local en el estadio Pedro Bidegain, el viernes 20 de marzo a las 21:15 ante Deportivo Rincón, por los 32avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, del “Cervecero”.

El mismo será el décimo club de Palermo como entrenador: comenzó en Godoy Cruz, tuvo un paso por Arsenal para después estar tres temporadas en Unión Española de Chile, Pachuca de México y Curicó Unido, volviendo al fútbol argentino para hacerse cargo de Aldosivi, y teniendo buenos pasos desde entonces en Platense, Olimpia de Paraguay y el mencionado Fortaleza.

Como DT, el “Titán” tiene un solo título en su haber: el Clausura 2024 con Olimpia, en Paraguay, que también le alcanzó para ser determinado como el mejor entrenador de aquel año en la Primera División paraguaya.