El temporal en la CABA provocó un derrumbe en San Lorenzo: no hubo heridos

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En el estadio de San Lorenzo hubo consecuencias por el fuerte temporal en la Ciudad, que provocó el derrumbe de una pared. Afortunadamente, no hubo heridos.

El temporal en la Ciudad provocó un derrumbe en San Lorenzo: no hubo heridos

San Lorenzo fue víctima del temporal que azotó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la tarde de este martes al caerse una pared que recubre unas canchas de básquet. El muro que se derrumbó dejó las canchas a la intemperie y afortunadamente no hubo heridos de ningún tipo.

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Siendo canchas en las que suelen entrenar grupos de juveniles del “Ciclón”, que participa en la Liga Nacional de Básquetbol y cuenta con cinco campeonatos locales y dos Ligas de las Américas, las mismas se encontraban vacías en el momento de la caída.

La fortuna estuvo del lado de los basquetbolistas de San Lorenzo, y del club, ya que el derrumbe de una pared debajo del estadio no dejó víctimas ni afectados.

El hecho sucedió durante la tarde, cuando una tormenta breve pero fuerte se sostuvo sobre la Capital Federal y generó destrozos en el estadio Pedro Bidegain, situado en el barrio de Flores.

“La fortuna estuvo del lado de los basquetbolistas de San Lorenzo, ya que el derrumbe no dejó víctimas ni afectados”, señalaron allegados a la institución al evaluar lo ocurrido en el sector del Nuevo Gasómetro.

image En el espacio inferior a una de las tribunas, donde su ubican dos canchas de básquet destinadas a la práctica de inferiores de un club de gran importancia en la disciplina, se cayó una pared que separaba las canchas del resto del espacio interno de la tribuna. De todas formas, los daños fueron únicamente económicos: las canchas se encontraban fuera de uso al momento de la tormenta, por lo que no se debieron lamentar víctimas. En las próximas horas se espera que el club avance con tareas de evaluación y reparación para recuperar la operatividad de las canchas y garantizar condiciones de seguridad adecuadas. Mientras tanto, las actividades de las divisiones formativas de básquet podrían reprogramarse en otros espacios hasta que se normalice la situación en el estadio de Bajo Flores.