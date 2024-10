San Lorenzo en crisis y amenazado por el descenso: Moretti se cargó otro ídolo y acelera búsqueda de nuevo DT

La pulseada entre Moretti y Ortigoza se trasladó a la última reunión de Comisión Directiva. Ortigoza acusó al Presidente del club de haber comprado los videos en los que maltrata a su expareja, Lucía Cassiau, para luego filtrarlos a los medios. El exjugador señaló que no renunció a su cargo como vocal, ya que la Justicia aún no se expidió por los hechos.

Pobreza deportiva

La gota que rebalsó el vaso para la renuncia de Romagnoli fue lo sucedido en Mendoza, con el insólito penal que ejecutó Francisco Fydriszewski sobre el final del partido contra Godoy Cruz, donde decidió “picarla” a las manos del arquero.

El hecho dejó en evidencia la ruptura del plantel y la falta de conducción institucional, hechos que llevaron a la renuncia de Romagnoli. “Nos encontramos con un penal a lo último. Como digo siempre, jugué 20 años y a veces está designado un jugador. Los venían pateando Leguizamón y Muniain, pero en la cancha decidieron que fuera el Polaco. Uno no está en la cabeza de los jugadores. Si sé que la va a picar, me meto en la cancha y le digo no lo hagas. Son decisiones", sentenció. Luego trascendió que el arquero Gastón “Chila” Gómez y el defensor Jhohan Romaña increparon a Fydriszewski, cuya llegada a San Lorenzo tampoco estuvo exenta de conflictos: el Barcelona de Ecuador ahora amenaza con demandar al club de Boedo ya que el delantero llegó en supuesta condición de “libre” y desde Guayaquil aseguran que no es así.

Tras haber asumido con el equipo en Copa Libertadores, en el primer año de gestión de Moretti el equipo marcha 24 en el torneo y en la tabla anual ocupa el mismo lugar, con el agravante de que solo lo separan 8 puntos de Tigre, que en la última posición estaría descendiendo a la B Nacional. Se esperanzas en Boedo por el rumor que circula sobre una probable suspensión de los descensos para este año que ordenaría la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia.

Este último, a su vez, dejó a San Lorenzo afuera de los cargos clave de la lista de unidad que asumirá este 17 de octubre. Moretti ocupa apenas el cargo de vocal. Los otros cuatro grandes, en cambio, ocuparon sillas centrales: Boca, River e Independiente ocupan tres vicepresidencias con Juan Román Riquelme, Ignacio Villarroel y Carlos Montaña. Racing, por su parte, ocupa la secretaría con Víctor Blanco.