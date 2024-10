Leandro Romagnoli sorprendió y renunció como DT de San Lorenzo

Por qué renunció Romagnoli a San Lorenzo

La gota que rebalsó el vaso para el ahora exentrenador fue el partido en Mendoza, con el insólito penal que ejecutó Francisco Fydriszewski sobre el final del partido que le pudo dar el necesitado triunfo al Ciclón pero que falló al picarla. El vestuario se encendió y Romagnoli no pudo aguantar la presión del mal momento.

Luego de este final adverso, el ahora exDT expresó su enojo con la decisión de sus futbolistas de cambiar al encargado de ejecutar el penal y enfatizó en que cada vez hay menos margen de error por el contexto en el que se encuentra la institución.

"Me voy re caliente. Es un partido que no tiene mucho análisis.Nos encontramos con un penal a lo último. Como digo siempre, jugué 20 años y a veces está designado un jugador. Los venían pateando Leguizamón y Muniain, pero en la cancha decidieron que fuera el Polaco. Uno no está en la cabeza de los jugadores. Si sé que la va a picar, me meto en la cancha y le digo no lo hagas. Son decisiones", había declarado en Mendoza.

¿Ya hay reemplazo para Romagnoli?

A apenas minutos de haberse conocido la noticia de la renuncia de Romagnoli, otro referente de la institución, Nestor "Pipo" Gorosito se postuló para reemplazarlo en el cargo durante una entrevista radial.

“Me da pudor ofrecerme a través de un medio, y por respeto a Pipi que quiero mucho, como a su papá. Siempre manifesté mis ganas de volver a club, me incomoda el momento del club. Siendo dolor porque se vaya, me duele”, sostuvo en diálogo con Radio la Red.

Y agregó: “Yo no esquivo de hablar. Lo que pienso lo digo. Pero me incomoda, porque hay tanto manejo y da pie a que un boludazo diga Pipo ya arregló para que lo llamen”.

“Tampoco quiero estar ofreciéndome. Quizás el club piensa en otro muchacho y no quiero entorpecer. No quiero causar un problema. Yo la última vez pedí permiso para ir a la cancha de San Lorenzo, lo llamé al presidente Moretti para preguntarle si no tomaba mal que fuera a ver el partido. Cuando fui a ver a Gimnasia contra San Lorenzo lo llamé al presidente del Lobo y también le pregunté lo mismo. Porque se empiezan a decir cosas, no me gusta”, explicó.