Pese a promesas de campaña de Moretti, San Lorenzo quedó fuera de cargos clave en la AFA

La poca injerencia de Moretti en la entidad madre del fútbol argentino ya era un hecho probado en los últimos arbitrajes que perjudicaron al club. Los casos más recientes, penales a favor no sancionados contra Vélez y Boca, que además no fuero siquiera revisados por el VAR.

El hecho, una más de las polémicas que tienen en jaque a Moretti, fue objeto de los cuestionamientos del titular del Consejo de Fútbol de San Lorenzo, Julio Lopardo, quien cargó contra Tapia. “Es una vergüenza lo que han hecho con San Lorenzo. Yo fui representante en AFA e históricamente a los cinco clubes grandes le daban el nivel de importancia que realmente tienen”, comentó en Radio Nacional el dirigente que fuera vicepresidente de Fernando Miele. Este último intentó privatizar el club allá por el 2000, uno de los ejes que inquietan a Tapia, dado que desconfía de los intentos de Moretti por adoptar el modelo de las SAD, máxime tras la designación de Alejandro Tamer en el Consejo de Fútbol. Tamer es uno de los principales colaboradores de Federico Sturzenegger en el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, desde donde se impulsan las SAD a nivel oficial.

“San Lorenzo no puede estar en una vocalía. Eso es decirle ‘vos no existís’. Más allá que puede haber una buena relación o no con algún dirigente, hay que respetar la historia. No significa que si tenés una vicepresidencia o una secretaría vas a salir campeón, pero esto no lo vi en mi vida”, dijo Lopardo. Y por último, apuntó a Tapia: “Me parece que no conoce la historia de San Lorenzo. De repente acertó con Scaloni y con Messi y se cree que puede hacer lo que quiere. Hay cinco millones de personas atrás de San Lorenzo, no está Moretti ni Lopardo ni nadie. Tapia es el presidente del fútbol argentino, no es dueño. Es una vergüenza”.

Las declaraciones de Lopardo contra Tapia no parecen una buena estrategia en el plano deportivo, ya que hoy San Lorenzo se encuentra a apenas ocho puntos de ingresar en zona de descenso.