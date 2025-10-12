Sarmiento logró un triunfo histórico y dejó a River ahogado en su crisis deportiva

Con gol de Iván Morales tras un insólito error de Franco Armani, el "Verde" superó por 1-0 a los de Gallardo y se metió entre los primeros ocho de la Zona B.

En un Monumental con un clima tenso, River Plate sufrió su cuarta derrota consecutiva en el Torneo Clausura 2025 al perder 1-0 frente a Sarmiento de Junín, con gol de Iván Morales . El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo volvió a mostrar una imagen opaca, estiró su mala racha y se aleja de la clasificación directa a la Copa Libertadores .

El equipo de Marcelo Gallardo volvió a dejar una floja imagen desde el primer tiempo, sin encontrar circuitos de juego ni profundidad ofensiva. A los 29 minutos, Iván Morales aprovechó una débil respuesta de Franco Armani y marcó el único tanto del partido para el conjunto visitante.

¿QUÉ LE PASÓ A ARMANI? Error del arquero de River y gol de Morales para el 1-0 de Sarmiento en el Más Monumental por la fecha 12 de la Zona B del #TorneoClausura . pic.twitter.com/rUH7S79rS3

Durante el complemento, River no logró revertir la situación y la impaciencia creció en las tribunas. Los hinchas despidieron al equipo con silbidos, reflejando el malestar por el bajo rendimiento y la falta de reacción. Miguel Ángel Borja había empatado en el final, pero su gol fue anulado por posición adelantada.

Embed NI EL TIRO DEL FINAL: Borja marcó el 1-1 agónico de River ante Sarmiento, pero fue anulado por offside. pic.twitter.com/ZjDzpFod4h — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025

Por su parte, el equipo dirigido por Facundo Sava defendió con solidez la ventaja y prácticamente no sufrió sobresaltos en los minutos finales, más que el anulado tanto del colombiano. River perdió seis de los últimos siete encuentros en todas las competencias.

Con este resultado, Sarmiento alcanzó los 15 puntos y escaló al octavo puesto del Grupo B, mientras que River quedó quinto con 18 unidades y tercero en la tabla anual, en zona de repechaje para la Copa Libertadores.

De cara a la próxima jornada, el Millonario viajará a Córdoba para enfrentar a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, el sábado 18 de octubre a las 22:15. En tanto, Sarmiento recibirá en Junín a Vélez Sarsfield, en busca de consolidar su recuperación.