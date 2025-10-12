En un Monumental con un clima tenso, River Plate sufrió su cuarta derrota consecutiva en el Torneo Clausura 2025 al perder 1-0 frente a Sarmiento de Junín, con gol de Iván Morales. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo volvió a mostrar una imagen opaca, estiró su mala racha y se aleja de la clasificación directa a la Copa Libertadores.
Sarmiento logró un triunfo histórico y dejó a River ahogado en su crisis deportiva
Con gol de Iván Morales tras un insólito error de Franco Armani, el "Verde" superó por 1-0 a los de Gallardo y se metió entre los primeros ocho de la Zona B.
River cayó ante Sarmiento de local y profundizó su mala racha
El equipo de Marcelo Gallardo volvió a dejar una floja imagen desde el primer tiempo, sin encontrar circuitos de juego ni profundidad ofensiva. A los 29 minutos, Iván Morales aprovechó una débil respuesta de Franco Armani y marcó el único tanto del partido para el conjunto visitante.
Durante el complemento, River no logró revertir la situación y la impaciencia creció en las tribunas. Los hinchas despidieron al equipo con silbidos, reflejando el malestar por el bajo rendimiento y la falta de reacción. Miguel Ángel Borja había empatado en el final, pero su gol fue anulado por posición adelantada.
Por su parte, el equipo dirigido por Facundo Sava defendió con solidez la ventaja y prácticamente no sufrió sobresaltos en los minutos finales, más que el anulado tanto del colombiano. River perdió seis de los últimos siete encuentros en todas las competencias.
Con este resultado, Sarmiento alcanzó los 15 puntos y escaló al octavo puesto del Grupo B, mientras que River quedó quinto con 18 unidades y tercero en la tabla anual, en zona de repechaje para la Copa Libertadores.
De cara a la próxima jornada, el Millonario viajará a Córdoba para enfrentar a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, el sábado 18 de octubre a las 22:15. En tanto, Sarmiento recibirá en Junín a Vélez Sarsfield, en busca de consolidar su recuperación.
