De vender alfajores a afianzarse en el River de Gallardo: la inspiradora historia de Lautaro Rivero

El fútbol tiene historias emocionantes en sus protagonistas , quienes muchas veces logran afrontar las adversidades de la vida para poder cumplir su sueño de poder jugar profesionalmente. Si bien no es fácil, logran sobreponerse y afrontar todo tipo de drama previo a la llegada al primer equipo.

Así fue el caso de Lautaro Rivero , el hoy central titular del River de Marcelo Gallardo , quien tuvo que rebuscarse desde muy joven aún siendo una promesa del conjunto de Núñez. Incluso, logró ser campeón en el fútbol argentino antes de ganarse el puesto en el Millonario.

Rivero no siempre tuvo el mismo presente , el joven defensor tuvo que salir a ganarse el mango cuando el viático de los chicos de la pensión de River no alcanzaba para poder ayudar a su familia. Por esto, lejos de escapar de la situación que atravesaba, decidió vender alfajores en la calle.

Ese esfuerzo se iba a ver recompensado, porque el fútbol tiene estas cosas. Llegó la oportunidad de marcharse a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero . Para muchos esto podría haber significado un paso atrás, pero el zaguero logró aprovechar un grupo que sorprendió a todos en el país.

En el ferroviario logró disputar tan solo 30 partidos, pero entre ellos, conquistó la Copa Argentina 2024 al derrotar a Vélez Sarsfield en la final.

A eso hay que sumarle que también estuvo presente en el histórico triunfo del conjunto santiagueño ante Flamengo en el Maracaná, correspondiente a la Copa Libertadores de este año.

La repesca de River para jugar el Mundial de Clubes

El buen nivel que mostró en Central Córdoba fue suficiente para que Marcelo Gallardo no salga al mercado de pases a buscar un defensor central, que necesitaba para el Mundial de Clubes que se disputó en Miami este año. River hizo uso de la opción de repesca y Rivero se sumó al grupo.

Si bien al principio no fue fácil, con su fútbol como principal arma y la lesión de Germán Pezzella, sumado a la salida de Leandro González Pirez y el mal nivel de Paulo Díaz y Lucas Martínez Quarta, le permitieron empezar a ganarse un puesto.

Así fue que logró meterse como titular en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras e incluso es quién se perfila como titular indiscutido para la vuelta. El Millonario deberá revertir en San Pablo una derrota por 2 a 1 sufrida en el Monumental.