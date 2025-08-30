El partido entre Sarmiento y Rosario Central, válido por la séptima jornada del torneo Clausura de la Liga Profesional, debió ser suspendido por decisión del árbitro Andrés Merlos debido a las intensas lluvias que azotaron la ciudad de Junín, producto del arribo de la Tormenta de Santa Rosa.
Llegó la tormenta de Santa Rosa: se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por las intensas lluvias
El duelo por la fecha 7 del torneo Clausura se interrumpió en el entretiempo por el fenómeno climático que complicó el campo de juego.
Cada 30 de agosto, la Iglesia Católica conmemora a Santa Rosa de Lima. En torno a esa fecha, en gran parte de América Latina se repite una creencia popular: la llegada de una tormenta fuerte bautizada como la “Tormenta de Santa Rosa”. En este caso, afectó al encuentro y se estima que provocará mayores complicaciones para los partidos que están estipulados a disputarse el domingo.
En Junín, el marcador se mantenía 0 a 0 al cierre del primer tiempo, en un encuentro muy condicionado por los charcos que se formaron en el Estadio Eva Perón. La pelota apenas rodaba y el desarrollo fue trabado, con pocas situaciones de riesgo, y una polémica en el área de los rosarinos, donde el conjunto local pidió penal, algo que tanto el árbitro Andrés Merlos como el VAR ignoraron.
El local no logró generar ocasiones claras, mientras que el conjunto rosarino tuvo la más importante en un cabezazo de Alejo Véliz, que obligó al arquero Lucas Acosta a responder con una gran intervención sobre la línea.
Con este empate parcial, Sarmiento llegaba a siete unidades pero seguía fuera de la zona de playoffs, mientras que Rosario Central escalaba de manera momentánea a la cuarta posición de la Zona B.
Síntesis hasta la suspensión
Torneo Clausura – Fecha 7
Sarmiento de Junín 0 – 0 Rosario Central
Estadio: Eva Perón de Junín
Árbitro: Andrés Merlos
VAR: Gastón Monsón Brizuela
Formaciones
Sarmiento: Lucas Acosta; Joel Godoy, Juan Manuel Insaurralde, Facundo Roncaglia, Alex Vigo; Manuel García, Gastón González, Julián Contrera, Carlos Villalba; Jonatan Gómez e Iván Morales. DT: Facundo Sava.
Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sández, Carlos Quintana, Juan Cruz Komar, Emanuel Coronel; Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Franco Ibarra, Ángel Di María; Alejo Véliz y Santiago López. DT: Ariel Holan.
