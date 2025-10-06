Marcelo Gallardo explotó contra el arbitraje y mandó un fuerte mensaje: "Hay que adaptarse, callarse, el que habla es sancionado"

El entrenador de River mostró todo su malestar en la conferencia de prensa post derrota contra el Rosario Central de Ángel Di María, donde aseguró que se sintieron perjudicados. Además, apuntó contra la AFA.

River perdió 2-1 frente a Rosario Central y complicó su situación en la Tabla Anual rumbo a la próxima Copa Libertadores . La temprana expulsión de Juan Carlos Portillo condicionó el partido, donde Yael Falcón Pérez tuvo un controversial arbitraje localista. Por tal motivo, Marcelo Gallardo explotó en conferencia de prensa.

"No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser yo el único que siempre hable de esto, te quedás muy solo. Prefiero ser cauto con el tema de lo que pueda advertir, sobre todo me parece que hay que adaptarse al sistema. Porque nos pasa a todos. Muchos callan, otros alzan la voz, pero el sistema está así" , disparó el entrenador de River .

Muy molesto, el DT también apuntó contra la AFA : "Entonces hay que adaptarse al sistema, callarse, porque el que habla es sancionado. Los árbitros se equivocan, hoy para vos, mañana para otro, es así. Pero, sistemáticamente, no me gusta, porque sino todos sospechan de todos. Más allá de todos, voy a seguir enfocado en la corrección del equipo, que es lo que más me interesa. Dimos un paso adelante hasta la expulsión y lo jugamos con hombre menos que no es fácil, estuvimos a ahí de empatar aún con uno menos. Me quedo con las cosas positivas de hoy".

"NO VOY A SER YO EL ÚNICO QUE SIEMPRE HABLE. TE QUEDAS MUY SOLO... NO TE QUEDA OTRA QUE ADAPTARTE AL SISTEMA, CALLARSE, PORQUE EL QUE HABLA ES SANCIONADO" Gallardo fue consultado sobre el arbitraje de Falcón Pérez y fue DURÍSIMA #ESPNFútbol1 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Cr2bC6l3SJ

En la derrota, al "Millonario", le echaron a un jugador por doble amonestación pero el reclamo fue que la primera amarilla a Portillo se dio porque el árbitro dejó seguir una acción varios segundos cuando Marcos Acuña estaba tirado en el piso por un golpe de un rival (por el cual tuvo que ser reemplazado). Es decir, no cortó el juego y encima amonestó a un jugador de River . Luego, le anularon el segundo gol a Miguel Borja por posición adelantada. En el final del partido, Falcón Pérez adicionó sólo 4 minutos y Gallardo le dijo "te lavas las manos".

Respecto al manejo del equipo ante un panorama adverso, el DT confesó que se sintieron perjudicados en Arroyito y que se inclinó en favor del dueño de casa: "Trate de llevar calma. Las pulsaciones están a mil. Yo fui futbolista, y cuando sentís que en el campo... te saca, te puede desacomodar. Eso genera impotencia y hay que calmar. Ser inteligentes, lo que advertía".

"No hace falta que te cobren un penal, lo que sabemos de fútbol sabemos. Hay que pedir tranquilidad a los jugadores porque habíamos sido perjudicados, no por la expulsión de Portillo sino cómo se daba el juego. Es incómodo jugar con un hombre de menos y hace que suframos las consecuencias", profundizó Gallardo.

Por último, envió un nuevo palo para la AFA y hasta para sus dirigentes ya que el próximo partido tendrá 6 bajas por convocatorias a selecciones. "No está bueno que se juegue en fecha FIFA porque somos el equipo que más perjudicado sale pero no importa, lo que pensemos nosotros no importa porque estaba así de antemano. Lo jugaremos con un plantel diezmado por las ausencias de jugadores en selecciones y otras faltas que si depende de nosotros, expulsiones o lesiones. Hay que afrontar lo que venga", finalizó Gallardo.