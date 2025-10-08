Richard Ashcroft, exlíder de The Verve, abrirá los dos shows que Oasis ofrecerá en el estadio River Plate el 15 y 16 de noviembre de 2025. El exlíder de The Verve acompañará a Noel y Liam Gallagher en el tramo latinoamericano del tour Oasis Live ‘25.
Richard Ashcroft abrirá los shows de Oasis en River: el reencuentro británico más esperado del año
El exlíder de The Verve será el artista invitado en las dos noches que Noel y Liam Gallagher darán en el estadio Monumental, el 15 y 16 de noviembre de 2025.
El músico británico, reconocido por éxitos como "Bittersweet Symphony" y "Lucky Man", ya había sido parte de la gira europea del grupo, en la que actuó como telonero en Reino Unido e Irlanda. Su participación en Buenos Aires marca el inicio de una nueva etapa de este reencuentro histórico, que genera gran expectativa entre los fanáticos argentinos.
Richard Ashcroft habló sobre su deseo de acompañar a Oasis en su paso por Argentina
Desde hace tiempo, Ashcroft venía insinuando su deseo de presentarse en Sudamérica. “La mayoría de mis seguidores son de Sudamérica, lo creas o no son de Chile y Argentina y están como ‘por favor ven a Sudamérica’”, expresó en una entrevista con The Chris Evans Breakfast Show. Además, adelantó que “existe un pequeño rumor y algunas charlas” para sumarse a las fechas en la región.
Con humor y entusiasmo, el cantante agregó: “Me encantaría tener puesta mi camiseta de Maradona en el estadio de River Plate, haciendo Bittersweet Symphony en el estadio de River Plate”.
Oasis y Ashcroft en River: cuándo y cómo conseguir entradas
Las presentaciones de Oasis en Buenos Aires se realizarán los días 15 y 16 de noviembre de 2025 en el estadio Más Monumental. La venta de entradas se realiza únicamente a través de allaccess.com.ar.
Los precios van desde los $145.000 hasta los $295.000 más servicio de cargo, con sectores divididos entre Campo General 1 y 2, Platea Preferencial, Platea Alta y General Sívori. A 16 años de su última visita, el regreso de los Gallagher y la presencia de Ashcroft prometen un show histórico en Buenos Aires.
