Richard Ashcroft abrirá los shows de Oasis en River: el reencuentro británico más esperado del año

El exlíder de The Verve será el artista invitado en las dos noches que Noel y Liam Gallagher darán en el estadio Monumental, el 15 y 16 de noviembre de 2025.

Richard Ashcroft , exlíder de The Verve, abrirá los dos shows que Oasis ofrecerá en el estadio River Plate el 15 y 16 de noviembre de 2025. El exlíder de The Verve acompañará a Noel y Liam Gallagher en el tramo latinoamericano del tour Oasis Live ‘25.

El músico británico, reconocido por éxitos como "Bittersweet Symphony" y "Lucky Man" , ya había sido parte de la gira europea del grupo, en la que actuó como telonero en Reino Unido e Irlanda. Su participación en Buenos Aires marca el inicio de una nueva etapa de este reencuentro histórico , que genera gran expectativa entre los fanáticos argentinos.

Desde hace tiempo, Ashcroft venía insinuando su deseo de presentarse en Sudamérica. “La mayoría de mis seguidores son de Sudamérica, lo creas o no son de Chile y Argentina y están como ‘por favor ven a Sudamérica’” , expresó en una entrevista con The Chris Evans Breakfast Show. Además, adelantó que “existe un pequeño rumor y algunas charlas” para sumarse a las fechas en la región.

Con humor y entusiasmo, el cantante agregó: “Me encantaría tener puesta mi camiseta de Maradona en el estadio de River Plate, haciendo Bittersweet Symphony en el estadio de River Plate”.

Oasis y Ashcroft en River: cuándo y cómo conseguir entradas

Las presentaciones de Oasis en Buenos Aires se realizarán los días 15 y 16 de noviembre de 2025 en el estadio Más Monumental. La venta de entradas se realiza únicamente a través de allaccess.com.ar.

Los precios van desde los $145.000 hasta los $295.000 más servicio de cargo, con sectores divididos entre Campo General 1 y 2, Platea Preferencial, Platea Alta y General Sívori. A 16 años de su última visita, el regreso de los Gallagher y la presencia de Ashcroft prometen un show histórico en Buenos Aires.